تصاميم آتية من فضاءات بعيدة بتوقيع جورج حبيقة

قدّم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة مؤخراً، مجموعته من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين. فبدت تصاميمه كما لو أنها محاطة بهالة من السحر والرومنسيّة، وهو ترجم من خلالها شغفه بجمال الطبيعة وغموض الكون.

رحلة إلى عالم الفضاء وكواكبه حملنا بها جورج حبيقة من خلال تصاميمه التي تزيّنت برسومات وتطريزات برّاقة لنجوم ومجرّات تلألأت على خامات التول، والدانتيل، والساتان، والكريب بأناقة لافتة.

50 إطلالة تضمّنتها هذه المجموعة التي بدت كما لو أنها آتية إلينا من فضاءات بعيدة حاملةً معها: معاطف قصيرة زيّنتها الرسومات، أثواب طويلة غزتها التطريزات البرّاقة، أثواب كوكتيل زيّنتها الأزهار، وسراويل ضيّقة تمّ تنسيقها مع سترات ذات قصّات مبتكرة.

معظم إطلالات هذه المجموعة جاءت أحاديّة اللون مع التركيز على التدرجات المستوحاة من عالم الفضاء كالأزرق، والأسود، والأبيض، والبنفسجي، والذهبي. وهي ترافقت مع أكسسوارات مبتكرة إتخذت شكل أساور عريضة، خواتم كبيرة وأقراط ضخمة مستوحاة من نجوم الفضاء وكواكبه.

وقد لفتتنا الأحذية العالية الساق بتصميمها الذي يشبه الجوارب، والحقائب الصغيرة التي جمعت بين اللمسات الكلاسيكيّة والطابع العصري. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.