هكذا تتخلصون نهائياً من الرؤوس السوداء

تطال مشكلة #الرؤوس_السوداء التي تظهر على البشرة حوالي 80 بالمئة من النساء والرجال على حد سواء. ولا يقتصر ظهورها على أصحاب #البشرة_الدهنية فقط، بل تظهر أيضاً لدى أصحاب البشرة المختلطة وحتى العادية. تعرّفوا فيما يلي على وسائل سهلة وفعّالة للتخلّص من الرؤوس السوداء دون عناء واستعادة صفاء #البشرة في وقت قصير:

- تجنّبوا العبث بها

إن أول خطوة للوقاية من الرؤوس السوداء تقوم على تجنّب العبث بها عند ظهورها حتى لا تتحوّل إلى #حب_شباب. على أن يتم غسل اليدين جيداً قبل لمس الوجه لتجنّب نقل أي مكروبات إليه تكون مسؤولة عن ظهور بثور على البشرة.

- استعملوا أداة إزالة الرؤوس السوداء بشكل صحيح

قد يستغرب العديد منا استعمال أداة إزالة الرؤوس السوداء ويجهلون أن حُسن استعمالها يساهم في التخلّص من هذه المشكلة المزعجة. نجد هذه الأداة عادةً في الصيدليّات، وهي تشبه ملعقة صغيرة مفتوحة من الوسط يتمّ ضغطها على الرؤوس السوداء لتفريغ المسامات من محتوياتها أي: الإفرازات، وآثار الغبار، ومساحيق التجميل المتراكمة بداخلها.

- استبدلوا المستحضرات القاسية بمنظّفات ناعمة

استعينوا بمستحضرات ناعمة لدى تنظيف البشرة، جرّبوا أنواع الحليب أو الجل الخالية من الصابون للتنظيف واستبدلوا اللوشن الغنيّ بالكحول بماء اللافندر أو إكليل الجبل. أما بالنسبة للمستحضرات المقشّرة، فيُنصح بالاستعاضة عن المقشرات التي تحتوي على حبيبات بأخرى غنيّة بحوامض الفاكهة.

- حضّروا حمّام صونا للبشرة في المنزل

يساعد حمّام الصونا في توسيع مسامات البشرة وتسهيل عملية تنظيف الرؤوس السوداء. ولتحضير جلسة صونا في المنزل ضعوا ليترين من الماء في وعاء على النار، أضيفوا حفنة من أوراق النعناع الطازج، واتركوا الخليط يغلي لمدة 10 دقائق.

اسكبوا بعدها الماء الغالي في وعاء واسع، أضيفوا إليه بضع دوائر من الليمون وانحنوا فوق الوعاء على مسافة 30 سنتيمتراً وغطّوا رأسكم بمنشفة لكي تسهّلوا وصول أكبر نسبة من بخار الماء إلى البشرة مما يساعد على توسيع المسامات. حافظوا على هذه الوضعيّة لمدة 5 دقائق، بعد ذلك يمكنكم البدء بإزالة الرؤوس السوداء بالضغط عليها بالأصابع المغطاة بمحارم ورقيّة نظيفة. من الضروري بعد هذه العملية مسح البشرة بمحلول مطهّر وتطبيق خليط من زيت البندق وزيت شجرة الشاي الأساسي على البشرة.

- اصنعوا خليطاً من الزيوت الأساسيّة

حضّروا خلطةً من الزيوت التالية: قارورة صغيرة من زيت نباتي كزيت اللوز مثلاً، تضيفون إليه 12 نقطة من زيت شجرة الشاي، أو الورد، أو الجيرانيوم، أو اللافندر، أو الليمون الهندي، أو الصندل الأبيض. يمكن استعمال زيت واحد أو خلط عدة زيوت من بعضها بعضا، على أن يتم استعمال هذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع قبل النوم.

- حضّروا قناعاً بالصلصال الأبيض

لتحضير هذا القناع المضاد للرؤوس السوداء، اخلطوا: ملعقة كبيرة من بودرة الصلصال الأبيض، ملعقة صغيرة من جل الصبّار، نقطتين من زيت شجرة الشاي الأساسي، 3 نقاط من زيت بذور الليمون الهندي وبضع نقاط من ماء الورد. طبّقوا هذا القناع على البشرة لمدة 10 دقائق ثم اشطفوه بالماء البارد.

- دعّموا كريم النهار الذي تستعملونه

أضيفوا إلى كميّة كريم النهار التي تستعملونها يومياً نقطتين من زيت إكليل الجبل الأساسي، ثم دلّكوها على المنطقة التي تعاني من الرؤوس السوداء. كرّروا هذه العملية صباحاً ومساءً.

- حضّروا خلطة مضادة للرؤوس السوداء

تتمتع هذه الخلطة بقدرة على تنظيف المسامات بالعمق والقضاء على الرؤوس السوداء. ولتحضيرها أنتم بحاجة إلى بياض بيضة والقليل من الطحين، على أن يتم خلطها للحصول على عجينة تطبّق على الرؤوس السوداء وتترك لتجفّ قبل إزالتها بالماء البارد.

- استعينوا بلاصقات مضادة للزيوان

تتميّز اللاصقات بفعالية كبيرة في القضاء على الرؤوس السوداء. ولتحضيرها في المنزل أنتم بحاجة إلى ملعقة كبيرة من الحليب السائل وملعقة من الجيلاتين، على أن يتم وضع هذا الثنائي في المايكروويف لمدة 10 ثوانٍ بهدف الحصول على خليط سائل. يُترك هذا الخليط ليبرد قبل تطبيقه بواسطة فرشاة على البشرة وتركه لمدة 10 دقائق، ثمّ إزالته بنعومة لتزول معه الرؤوس السوداء.

- استعملوا قناع قشور البرتقال

يتمتع البرتقال بفعالية كبيرة في علاج الرؤوس السوداء نظراً لفوائده المضادة للبكتيريا والالتهابات. ولتحضير قناع قشور البرتقال قوموا بتجفيف القشور وتحويلها إلى بودرة ناعمة تضيفون إليها القليل من الماء لتحويلها إلى عجينة تطبّقونها على الرؤوس السوداء لمدة ربع ساعة قبل إزالتها بالماء البارد.

- استعينوا بدوائر البطاطا والطماطم

افركوا أماكن الرؤوس السوداء بدوائر البطاطا أو الطماطم، واتركوها على البشرة لمدة 5 دقائق قبل غسلها بالماء البارد. على أن تتمّ الاستعانة بها بشكل يومي للحصول على النتائج المرجوة في مجال القضاء على الرؤوس السوداء.