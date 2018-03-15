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10 أفكار لارتداء اللون الأخضر هذا الموسم

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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على أبواب فصل الربيع يعود اللون الأخضر إلى الواجهة بتدرجاته المنعشة والهادئة ليزيّن إطلالاتنا بلمساته المشرقة. إليكم فيما يلي 10 أفكار لارتداء الأخضر بطريقة عصرية هذا الموسم:

1 - اختاري سترة من الجلد الطبيعي الأخضر تضفي لمسة من التميّز على إطلالتكِ، ويسهل تنسيقها مع العديد من القطع الموجودة في خزانتك. ولإطلالة مبتكرة نسّقي سترتكِ مع نظارات باللون الأخضر أيضاً.

اختاري سترة من الجلد الطبيعي اختاري سترة من الجلد الطبيعي

2 - نسّقي البنطال الأخضر ذا القصة الواسعة والقماش المريح مع قميص أبيض يتميّز بطابعه الكاجوال، واعتمدي مع هذا الثنائي حذاء وحقيبة باللون البيج المحايد للحصول على طلّة عصريّة.

نسّقي البنطال الأخضر ذا القصة الواسعة نسّقي البنطال الأخضر ذا القصة الواسعة

3 - من الخلطات اللونيّة الجديدة، جرّبي تنسيق الأخضر مع اللون الرمادي كما في هذه البدلة ذات الطابع الكاجوال المؤلف من بنطال وسترة قصيرة تمّ ارتداؤهما مع توب قطني باللون الرمادي الفاتح.

جرّبي تنسيق الأخضر مع اللون الرمادي جرّبي تنسيق الأخضر مع اللون الرمادي

4 - للتألّق في المناسبات، اختاري تنورة طويلة من التفتا باللون الأخضر تنسقينها مع توب بسيط أسود وعقد تزيّنه أحجار خضراء وذهبية كبيرة. ولا تنسي أن تحملي بيدكِ حقيبة سهرة مزخرفة.

اختاري تنورة طويلة من التفتا باللون الأخضر اختاري تنورة طويلة من التفتا باللون الأخضر

5 - اختاري "جامبسوت" باللون الأخضر الكاكي ليكون رفيقك عندما تحتاجين لإطلالة تبدين فيها مرتاحة وأنيقة على السواء.

6 - نسّقي سترة "بومبر" ذات الطابع الرياضي واللون المحايد مع تنورة مكسّرة طويلة باللون الأخضر الزمردي، واختاري حذاءً باللون الأصفر لإضافة لمسة مبتكرة إلى إطلالتكِ.

نسّقي سترة نسّقي سترة

7 - لا تترددي في تنسيق اللون الأخضر الكاكي مع قطع من الدنيم قد تكون قميصا أو سترة، أو حتى بنطالا للحصول على إطلالة كاجوال وعصريّة.

لا تترددي في تنسيق اللون الأخضر الكاكي مع قطع من الدنيم لا تترددي في تنسيق اللون الأخضر الكاكي مع قطع من الدنيم

8 - الأسود والأبيض هما الرفيقان المثاليان للون الكاكي، نسقيهما معه دون خوف أو تردد.

الأسود والأبيض هما الرفيقان المثاليان للون الكاكي الأسود والأبيض هما الرفيقان المثاليان للون الكاكي

9 - لإطلالة تلفت الأنظار، اختاري ثوباً من قماش "الباييت" باللون الأخضر الزمردي الذي يجعل إطلالتكِ تبدو فاخرة وراقية.

اختاري ثوباً من قماش اختاري ثوباً من قماش

10 - جرّبي معطفاً صيفياً باللون الأخضر المشرق ترتدينه فوق إطلالة أحاديّة اللون قد تكون بالكحلي أو الأسود للمسة من التناقض تضيفينها على إطلالتكِ.

10 جرّبي معطفاً صيفياً باللون الأخضر المشرق 10 جرّبي معطفاً صيفياً باللون الأخضر المشرق

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