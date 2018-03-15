10 أفكار لارتداء اللون الأخضر هذا الموسم

على أبواب فصل الربيع يعود اللون الأخضر إلى الواجهة بتدرجاته المنعشة والهادئة ليزيّن إطلالاتنا بلمساته المشرقة. إليكم فيما يلي 10 أفكار لارتداء الأخضر بطريقة عصرية هذا الموسم:

1 - اختاري سترة من الجلد الطبيعي الأخضر تضفي لمسة من التميّز على إطلالتكِ، ويسهل تنسيقها مع العديد من القطع الموجودة في خزانتك. ولإطلالة مبتكرة نسّقي سترتكِ مع نظارات باللون الأخضر أيضاً.

2 - نسّقي البنطال الأخضر ذا القصة الواسعة والقماش المريح مع قميص أبيض يتميّز بطابعه الكاجوال، واعتمدي مع هذا الثنائي حذاء وحقيبة باللون البيج المحايد للحصول على طلّة عصريّة.

3 - من الخلطات اللونيّة الجديدة، جرّبي تنسيق الأخضر مع اللون الرمادي كما في هذه البدلة ذات الطابع الكاجوال المؤلف من بنطال وسترة قصيرة تمّ ارتداؤهما مع توب قطني باللون الرمادي الفاتح.

4 - للتألّق في المناسبات، اختاري تنورة طويلة من التفتا باللون الأخضر تنسقينها مع توب بسيط أسود وعقد تزيّنه أحجار خضراء وذهبية كبيرة. ولا تنسي أن تحملي بيدكِ حقيبة سهرة مزخرفة.

5 - اختاري "جامبسوت" باللون الأخضر الكاكي ليكون رفيقك عندما تحتاجين لإطلالة تبدين فيها مرتاحة وأنيقة على السواء.

6 - نسّقي سترة "بومبر" ذات الطابع الرياضي واللون المحايد مع تنورة مكسّرة طويلة باللون الأخضر الزمردي، واختاري حذاءً باللون الأصفر لإضافة لمسة مبتكرة إلى إطلالتكِ.

7 - لا تترددي في تنسيق اللون الأخضر الكاكي مع قطع من الدنيم قد تكون قميصا أو سترة، أو حتى بنطالا للحصول على إطلالة كاجوال وعصريّة.

8 - الأسود والأبيض هما الرفيقان المثاليان للون الكاكي، نسقيهما معه دون خوف أو تردد.

9 - لإطلالة تلفت الأنظار، اختاري ثوباً من قماش "الباييت" باللون الأخضر الزمردي الذي يجعل إطلالتكِ تبدو فاخرة وراقية.

10 - جرّبي معطفاً صيفياً باللون الأخضر المشرق ترتدينه فوق إطلالة أحاديّة اللون قد تكون بالكحلي أو الأسود للمسة من التناقض تضيفينها على إطلالتكِ.