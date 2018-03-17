5 خلطات مقشّرة تحضّر بشرتك لاستقبال الربيع

تسمح #الخلطات_المقشّرة بتخليص البشرة من #الخلايا_الميتة المتراكمة على سطحها مما يعيد إليها النضارة والإشراق، على أن يتم اختيار الخلطة التي تناسب كل نوع من أنواع البشرة للحصول على أفضل النتائج. إليكم 5 خلطات فعّالة وسهلة التحضير تجدون محتوياتها في منازلكم.

خلطة مقشّرة ناعمة للبشرة الحسّاسة

اخلطوا ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة، مع مقدار نصف ملعقة صغيرة من جل نبتة الصبار وملعقة كبيرة من زيت نباتي تختارونه، حسب الذوق (زيت زيتون أو أرغان أو لوز أو بندق). دلّكوا هذا الخليط على #البشرة بحركات دائرية لمدة دقيقتين قبل شطفه بالماء الفاتر، على أن يتم تطبيق هذه الخلطة مرة أسبوعياً للحفاظ على نضارة البشرة.

خلطة مقشّرة مرطّبة للبشرة الجافة

تحتاج البشرة الجافة إلى خلطات مرطّبة ومهدّئة في الوقت نفسه، ولذلك ننصحكم الاستعانة بالعسل في هذا المجال نظراً لفوائده المهدّئة والمقوّية للبشرة.

لتحضير #خلطة_مقشّرة مجدّدة للخلايا أنتم بحاجة إلى ملعقة كبيرة من زيت نباتي (زيتون أو لوز أو أرغان أو بندق)، ملعقة كبيرة من السكر البودرة، وملعقة كبيرة من العسل. رطّبوا البشرة قليلاً قبل تطبيق هذه الخلطة المقشّرة عليها بحركات دائرية لمدة دقيقتين ثمّ اغسلوها بالماء الفاتر.

خلطة مقشّرة منقّية للبشرة الدهنية

لتنظيف البشرة الدهنيّة المعرّضة لظهور حب الشباب، أنتم بحاجة إلى 3 مكونات: ملعقة كبيرة من رقائق الشوفان التي تمتصّ الإفرازات الدهنية وتزيل الخلايا الميتة بنعومة، ملعقة كبيرة من العسل الذي يقضي على الجراثيم دون أن يهيّج البشرة، وملعقة كبيرة من اللبن الذي يغذّي البشرة بنعومة. على أن تفركوا بشرتكم بهذا الخليط لمدة دقيقتين قبل غسلها بالماء الفاتر.

خلطة مقشّرة بالليمون تخلصكم من الرؤوس السوداء

يتميّز عصير الليمون بفوائده في مجال محاربة الرؤوس السوداء نظراً لخصائصه المضادة للبكتيريا والمساعدة على انقباض المسام مما يحدّ من ظهور الزيوان. اخلطوا عصير ليمونة مع ظرف من الخميرة الجاهزة وطبّقوا الخليط على المناطق التي تعاني من حب الشباب لمدة 5 دقائق قبل إزالته بالماء الفاتر.

يُنصح بالامتناع عن تطبيق هذا القناع قبل التعرّض للشمس، وبعدم تطبيقه أكثر من مرة في الأسبوع لتجنّب تهيّج البشرة.

قناع مقشّر ومزيل للماكياج

يمكن الاستعانة بمكوّنات موجودة في المنزل لتنظيف البشرة من آثار الماكياج والأوساخ المتراكمة على سطحها. يكفي خلط القليل من الماء مع ملعقة كبيرة من السكر البودرة وملعقة من بودرة اللوز أو بودرة جوز الهند للحصول على خلطة رخوة نسبياً تساهم في تنظيف البشرة من مختلف الشوائب المتراكمة على سطحها.