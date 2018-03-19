الألوان اختفت في حضرة الأسود والأبيض

يشكّل استعمال لوني الأسود والأبيض تحدياً لجميع مصممي الأزياء الذين يبحثون في كلّ موسم عن أفكار جديدة في القصات وتنسيق الخامات في حضرة هذا الثنائي الذي لا يغيب عن واجهة الأناقة العالمية. فإذا كنتم من محبّي التناقض الذي يخلقه تناغم هذين اللونين، تعرّفوا على أبرز تصاميم مجموعات #أزياء هذا #الربيع التي ارتدت حلّة مونوكروميّة:



1- الأسود والأبيض ثنائي لا يغيب عن أي من عروض Chanel، ولكنه ترافق هذه المرة مع الخامات البلاستيكيّة الشفافة التي اتخذت شكل سترات، و معاطف، و أحذية، وحقائب، وحتى قبعات أضافت عليها لمسة مبتكرة.

2- طغى الثنائي المونوكرومي بحضوره على مجموعة Balmain التي زيّنت بخطوطه ومربعاته السراويل، والسترات، والتنانير، والأثواب بأناقة عصريّة لافتة.

3- اختارت دار Dior أن تقدّم ثنائي #الأسود و #الأبيض بأسلوب أنثويّ شبابي يرضي متطلبات المرأة العصرية ويحافظ على أناقتها في كلّ المناسبات.

4- البساطة في الخطوط والقصّات شكّلت القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها دار Givenchy في جمع الأبيض والأسود بإطلالات بسيطة جداً ولكن شديدة الأناقة.

5- أضفت دار Trussardi الطابع الكاجوال الذي تختلط فيه اللمسات الكلاسيكية على تصميم الجامبسوت، وقدّمته بأسلوب عملي ومريح لاقى استحساناً كبيراً من جانب نقّاد الموضة.

6- أدخلت دار Altuzarra حيويّة الشراريب على الأزياء الربيعيّة لتضفي عليها لمسات عصريّة مبتكرة.

7- اكتفت دار Prada بإضفاء لمسات بيضاء خجولة على الأزياء السوداء في مجموعتها الربيعيّة حفاظاً على الغموض الذي أرادت أن تحمّله للون الأسود.

8- الطابع الكاجوال يبدو جلياً في تصاميم دار Calvin Klein، حيث جاءت الأثواب أشبه بمعاطف صيفيّة تزيّنت بسحابات بيضاء كبيرة.

9- القميص الأبيض فقد كلاسيكيته في مجموعة Saint Laurent فيما حافظ السروال الأسود على إطلالته التقليديّة.

10- تزيّن الدانتيل الأبيض في مجموعة Miu Miu بلمسات سوداء حدّدت الخصر والياقة بأسلوب عصريّ لافت.