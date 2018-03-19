قشور البطاطا تخلّصكم من الشيب نهائياً

رغم ارتباط ظهور #الشيب بالتقدّم في السن، إلا أننا أصبحنا نلاحظ أكثر فأكثر ظهور الشعر الأبيض لدى النساء والرجال بدءاً من عمر الثلاثينات.

وإذا كان الكثير منّا يلجأ إلى تلوين #الشعر بالصبغات الكيميائيّة للتخلّص من هذه المشكلة، فإن بعض الحلول الطبيعيّة أثبتت فعاليتها الوقائية والعلاجيّة في التغلّب على الشعر الأبيض وأبرزها قشور البطاطا. تعرّفوا على كيفيّة استعمالها وفوائدها في هذا المجال.

- من أين يأتي الشعر الأبيض؟

ينتج ظهور الشعر الأبيض عن نقص في إفراز مادة الميلانين المسؤولة عن تلوين #البشرة والشعر. ويمكن لهذا النقص أن يظهر في مراحل عمريّة متفاوتة قد تكون متقدّمة أو متأخرة نظراً لارتباطها بعوامل أخرى أبرزها:

• العامل الوراثي: بعض العائلات تشيب في وقت مبكر أكثر من سواها.

• تلوين الشعر: تحتوي #مستحضرات تلوين الشعر عادةً على مواد كيميائية تخفي الشيب، ولكنها تحتوي أيضاً على مواد تزيد من انتشاره.

• التوتر: رغم عدم وجود أي إثباتات علميّة تؤكد علاقة التوتر بالشيب، إلا أنه يُلاحظ زيادة ظهور الشعر الأبيض عند التعرّض لصدمة معيّنة أو لفترات طويلة من التوتر.

• النقص في الفيتامينB: يظهر الشعر الأبيض لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في الفيتامين B5 قبل بلوغهم سن ال35.

علاج طبيعي 100 بالمئة

تتمتّع هذه الخلطة الطبيعيّة بفعالية كبيرة في مجال #علاج الشيب، ويكفي لتحضيرها تقشير 5 رؤوس متوسطة من البطاطا وغلي القشور في كوبين من الماء على النار لمدة 10 دقائق. يتمّ بعد ذلك تصفية الخليط وتبريد الماء ثم تعبئتها في وعاء لتشطيف الشعر بها بعد غسله بالشامبو وتلطيفه بالكونديشنر. على أن يتم استعمال ماء قشور البطاطا عند كلّ مرة يتمّ فيها غسل الشعر، للحصول على النتيجة المرجوّة بعد عدة استعمالات.

وتتميّز قشور البطاطا بغناها بمضادات الأكسدة وبفعاليتها في القضاء على الجذيرات الحرة المسؤولة عن الشيخوخة. وهي تحتوي على الفيتامينC ومواد النياستين والريبوفلافين التي تغذّي الشعر بالعمق وتزيد من قوته ولمعانه، مما يقي من الشيب ويجعل الشعر الأبيض الموجود يستعيد لونه الأساسي. والجدير ذكره أن فوائد قشور البطاطا في مجال محاربة الشيب تقتصر على الشعر الداكن فقط، على أن يتم تجنب استعمالها للشعر الفاتح أو الأشقر كونه تساهم في تبديل لونه.