لكِ ولهُ: استقبلوا الربيع بإطلالات في منتهى الراحة

يحمل إلينا هذا الربيع أجواءً من الاسترخاء تدفعنا لاستبدال الأزياء الشتوية بأخرى مريحة. ولذلك قامت دار Michael Kors بتصميم مجموعاتها من الأزياء النسائية والرجالية الخاصة بربيع 2018 حول مبدأ الراحة والاسترخاء.

من أجواء الشواطئ والجزر الاستوائية، استوحى #مايكل_كورس إطلالات مريحة حرص على أن ينقلها إلى أجواء المدينة. وهو قدم في هذا الإطار مجموعة من الأزياء الربيعية تألفت من 75 إطلالة تزينت معظمها بطبعة النخيل.

كل تصاميم هذه المجموعة تدور حول مفهوم الراحة وطابع الاسترخاء: من قطع "السارونغ"، و"الكيمونو" والباجاما" إلى السترات الواسعة والمعاطف الواقية من المطر، والسراويل القصيرة المطبعة والكنزات القطنية المحبوكة. هذا بالإضافة إلى الأثواب والتنانير التي تأخذ شكل أوشحة، القمصان الواسعة وسترات البلايزر ذات الطابع الكاجوال.

ما الألوان التي طغت على هذه الأزياء فهي هادئة، ومريحة أيضاً أبرزها الوردي، والأزرق، والبيج، والفضي، والكحلي، والأسود التي اختلطت جميعها مع اللون الأبيض للحصول على إطلالات منعشة.

وقد لعبت الأكسسوارات دوراً بارزاً في إضفاء المزيد من أجواء الاسترخاء على هذه الإطلالات، وأبرزها: الخف الذي رافق العديد من التصاميم النسائية والرجالية، بالإضافة إلى الصنادل المعقودة والحقائب الكبيرة المستوحاة من أجواء العطلات.

تعرفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة المريحة فيما يلي.