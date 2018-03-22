ماكياج بألوان "الموجة الباردة" من"ديور"

من ألوان البحر والشمس استوحى بيتر فيليبس، المدير الفني للإبداع والصورة في دار Dior، إطلالات صيف 2018. وقد قدم في هذا المجال مجموعة ماكياج منعشة تستكشف التباين ما بين التدرجات المائية وألوان "البوب" المنعشة. وهو قال في هذا المجال: "الأمر أشبه برذاذ المياه الناتج عن جسم يغطس في المياه الباردة، تركيبات ذات تأثير منعش بألوان مفعمة بالحيوية تزين البشرة السمراء بلمسات مشرقة".

تعرفوا فيما يلي على أبرز مستحضرات هذه المجموعة واختاروا منها ما يناسبكن:

- لماكياج العينين

لوحة ظلال العينين 5 Couleurs Cool Wave المتوفرة بتدرجات الأزرق أو بالدرجات اللونية البرونزية لتزين العينين بألوان دافئة أو حادة.

أقلام Diorshow Cooling Stick التي تنساب على الجفون تاركةً وراءها ألواناً حادة مع لمسات نهائية بتأثير رطب. صيغتها المقاومة للماء والمعززة للجمال هي الحليف المثالي لإخفاء علامات التعب التي يمكن أن تظهر على النظرات.

- لماكياج الشفاه

جربوا ملون الشفاه بتأثير الوشم Dior Addict Lip Tattoo الذي لا يزول بالمسح ويدوم مفعوله حتى 10 ساعات. فهو يبرز اللون الطبيعي للشفاه ويسلط الضوء على الابتسامة المشرقة من خلال 4 ألوان حيوية.

يمكنكن أيضاً اختيار أحمر شفاه Dior Addict Lipstick الذي يحتضن في قلبه مادة جل مرطبة ويتوفر بستة ألوان صيفية جديدة.

- لتلوين الأظافر

زينوا أظافركن بألوان ساطعة وأنيقة. جربوا البرتقالي المتأجج، المرجاني الحيوي، لون الدنيم، أو لون الأزرق الذي يذكر ببرك السباحة. فهي مزودة بلمسة لؤلؤية متقزحة وعاكسة للضوء.

- لسحنة برونزية مشرقة

أحدثت بودرة Diorskin Mineral Nude ثورة في مجال الماكياج المعدني، من خلال قدرتها على ابتكار إطلالة بشرة "عارية" Nude خالية من الشوائب. ويتم تقديمها في مجموعة ماكياج هذا الصيف في علبة جديدة مدمجة تحتضن بداخلها بودرة مشبعة بأشعة الشمس وغنية بالجزيئات الذهبية التي تعكس الضوء وتبرز جمال البشرة السمراء.