أعيدي ترتيب حقيبتكِ التجميلية في الموسم الجديد

خصّصي بعضاً من وقتكِ لترتيب حقيبة ماكياجك كما ترتبين أشياءك الأخرى؟ الماسكارا، علب ظلال العينين، البودرة، أنابيب كريمات الأساس، وكل هذه الأقلام و أصابع أحمر الشفاه... إليك ما يجب التخلص منه وما يجب الاحتفاظ به في الموسم الجديد.

احرصي على ألا تحتوي حقيبة ماكياجك سوى على الضروريات. أما باقي الأشياء، مثل طلاء الأظافر من الشتاء الماضي أو أحمر الشفاه الذي تضعينه فقط في المناسبات، فيجب حفظه في المنزل، داخل خزانة مظلمة لا تصلها الرطوبة.

مستحضرات ضرورية:

- كريم أساس مناسب لطبيعة ولون بشرتك: لمعرفة اللون المناسب، جربيه على الفك. فإذا كان يتطابق مع لون بشرتك فهو يناسبك.

- بودرة مضغوطة شفافة أو ملونة لروتشة ماكياجك خلال النهار.

- ألوان متعددة من ظلال العيون والبلاشر : إذا كنت سمراء، اختاري الألوان الدافئة، أما إذا كنت شقراء، فاختاري ألوان الباستيل. وإذا كان شعرك يميل إلى التدرجات الحمراء، اختاري درجات ألوان النحاسي أو الذهبي.

- ماسكارا: لا تختاري ألوان غريبة منها. اكتفي بالماسكارا السوداء لأنها مناسبة لجميع أنواع الماكياج. يمكنك أيضاً اختيار ماسكارا مقاومة للماء لإضافة مزيد من العمق لنظراتك.

-أحمر شفاه أو ملمع للشفاه: على أن لا تختاريه بألوان غريبة وتهتمي بغناه بعناصر عناية للحفاظ على جمال ونعومة شفتيك طوال النهار.

مستحضرات اختيارية:

يمكنك أن تضيفي هذه الأدوات إلى حقيبة ماكاجك إذا كنت تحتاجين إليها:

- كونسيلر لمكافحة الدوائر السوداء ولتصحيح العيوب.

- اسفنجة لتطبيق كريم الأساس وتوحيد لون #البشرة.

- ملقط.

- أعواد قطنية لتصحيح الأخطاء.

-مرآة صغيرة.

الالتزام بتاريخ الصلاحية:

لتجنب الحساسية والمشاكل الأخرى، تحققي دائما من صلاحية منتجات التجميل.

يبلغ متوسط عمر منتجات الماكياج ما بين عام إلى عامين. ومعظم #المستحضرات تكون مزوّدة بتاريخ صلاحية ينصح #الخبراء بعدم تخطيه.

اعلمي كذلك أنه، بصفة عامة، جميع المنتجات التي تحتوي على فرشاة لها عمر محدود لأنها تتأثر بالهواء وتشكل تربة خصبة للجراثيم. فعلى سبيل المثال، من الأفضل تجديد الماسكارا كل ثلاثة أشهر لتجنب حدوث أي التهابات في العين.

أخيرا، بالنسبة للمنتجات مثل طلاء الأظافر أو أحمر الشفاه، احفظيها في الثلاجة وليس في حقيبة الماكياج، خاصة عندما يكون الطقس حاراً.



5 قواعد ذهبية:

لمنع نمو البكتيريا والاستفادة إلى أقصى حد من منتجات #التجميل، اتبعي هذه القواعد البسيطة.

1. اغسلي يديك قبل وضع الماكياج.

2. قللي إلى أكبر قدر ممكن لمس منتجات التجميل بأصابعك.

3. لا تعيري مستحضرات الماكياج الخاصة بك لأحد.

4. احتفظي بالمنتجات داخل حقيبة الماكياج النظيفة ويفضل أن تكون مجزأة.

5. اغسلي فراشي الماكياج بانتظام (مرة أو مرتين في الشهر). انقعيها في الماء الدافئ الذي يحتوي على شامبو لطيف وجففيها بشكل طبيعي في الهواء.