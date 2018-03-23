أميرة الرومنسيّة عائدة بكامل أناقتها هذا الربيع

إذا كان الطابع العصري المريح هو المخيّم على #تصاميم هذا الموسم، فهو لم يستطع أن يلغي بشكل كامل اللمسات الأنثويّة الرقيقة التي ظهرت جليّة في العديد من مجموعات هذا الربيع.

أميرة الرومنسيّة عادت بأثواب طويلة تمّ تنفيذها بخامات انسيابيّة شفّافة، وتزيينها بالكشاكش ولأزهار المطبّعة أو المطرّزة. فكيف بدت هذا الموسم؟

- تزيّنت الأثواب البيضاء الطويلة بالتطريزات الفضيّة لدى دار Etro، مما حوّل الطابع البوهيمي للإطلالات إلى رومنسي وفاخر على السواء.

- غزت الأزهار الملوّنة أثواب الأورغنزا الطويلة التي قدّمتها دار Alexander McQueen. وقد تزيّن الطابع القوطي للإطلالات بلمسات رومنسيّة أضفت عليه الكثير من الرقة والنعومة.

- عارضات Off White بدت أشبه بفراشات تزيّنت أثوابهن بكشاكش كبيرة من التول تلوّنت بالتدرجات الباستيلية.

- الأزهار الرقيقة تفتّحت على أثواب مجموعة Blumarine البيضاء لتجعل منها مثالية لمناسبات هذا الموسم.

- تزيّنت تصاميم Dolce&Gabbana بباقات من #الورود_الطبيعيّة ذات الألوان الجريئة التي غلّفتها أشرطة من الساتان أضافة مزيداً من الرومنسيّة على الإطلالات.

- الألوان الباستيلية ذات الرقيقة زيّنت أثواباً تميّزت بقصّات انسيابية في عرض Preen. وقد دخلت عليها الكشاكش الصغيرة لتزيد من طابعها الرومنسي.

- خامات الأورغنزا والدانتيل تحوّلت إلى أثواب أميريّة في #مجموعة Rodarte. وقد رافقتها أكسسوارات رومنسيّة اتخذت أشكال أطواق من الأزهار زيّنت الرأس والذراعين.

- استعانت دار Valentino بالتطريز لتزيّن أزيائها بأزهار ملوّنة برّاقة حوّلتها إلى لوحات فنيّة أنيقة.

- جمعت دار Louis Vuitton بين اللمسات الرومنسيّة والطابع المريح في تصاميم أثوابها الطويلة التي تمّ تنسيقها مع أحذية رياضيّة بيضاء.