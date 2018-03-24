هذه النصائح لكِ إذا كنتِ قصيرة القامة

تعاني صاحبات القامة القصيرة من مشاكل مختلفة في اختيار أزياء تناسبهنّ. ولكن هل تعلمون أن بعض الحيل في مجال الموضة قادرة على أن تجعل القامة أكثر طولاً. تعرّفوا على 10 منها تحرص على تبنيها النجمات العربيات والعالميات.

- اعتماد الحذاء ذي الكعب المرتفع:

قد تعتقدون أن هذه النصيحة بديهية في هذا المجال، ولكن تذكروا دائماً أنها وسيلة فعالة لنكتسب من خلالها بضع سنتيمترات إضافية ونجعل من القامة تبدو ممشوقة. يمكنكن اختيار الكعوب المرتفعة المدمّجة التي تتميز بتصميمها المريح، على أن تتجنبوا الكعوب العالية جداً التي تجعل الإطلالة تفتقر إلى الشياكة.

- اختيار الأزياء القريبة من الجسم:

فالأزياء ذات القصات القريبة من الجسم تساهم في جعل القامة تبدو ممشوقة، أما الأزياء الواسعة فمن شأنها أن تجعلكِ تبدين عريضة مسلّطةً الضوء على قصر القامة.

- اختيار سروال الدنيم المناسب:

يتميّز سروال الدنيم ذو القصة الضيّقة المعروفة بالـSlim بأنها تجعل الساقين تبدوان أنحف وأطول. أما السراويل ذات الأقدام المستطيلة فقد تكون مناسبة في هذا المجال لدى ارتدائها مع كعب مرتفع، على أن تتجنبوا أنواع السراويل ذات الخصر المنخفض التي تبرز قصر القامة.

- اعتماد الأزياء ذات الخصر العالي:

تساعد التنانير والسراويل ذات الخصر العالي على جعل القامة ممشوقة، فلا تتأخروا في اعتمادها كقطع أساسية في خزانتكم الربيعيّة.

- التركيز على استعمال الأحزمة:

استعينوا بالأحزمة الرفيعة لتحديد الخصر عند ارتداء ثوب صيفيّ، أو سروال ذي خصر مرتفع، أو حتى فوق سترة بلايزر كلاسيكية.

- اختيار الأزياء القصيرة:

تشكّل الأزياء القصيرة حليفة مثالية للسيدات القصيرات القامة. اختاروا السترات والمعاطف التي تجعل الساقين تبدوان أكثر طولاً. "التوب" القصير والضيّق مثالي أيضاً عند ارتدائه مع تنورة، أو سروال بخصر مرتفع. أما الفساتين التي تصل إلى حدود الركبتين أو تعلوها قليلاً، فهي بدورها تجعل القامة تبدو ممشوقة.

- اعتماد الخطوط المناسبة:

ابتعدوا عن الأزياء المخططة بالعرض واستبدلوها بأزياء مخططة بالطول كونها تجعلكِ تبدين أكثر طولاً.

- الأثواب الطويلة تناسبكن:

الأثواب الطويلة يمكن أن تناسب السيدات قصيرات القامة إذا كانت قصّاتها قريبة من الجسم. على أن يتم اختيارها بطول يغطي الكاحلين وتنسيقها مع أكسسوارات أنثويّة ناعمة.

- التوازن في الألوان:

يؤدي التناقض بألوان الزي الواحد بين قسمه العلوي وقسمه السفلي إلى تسليط الضوء على قصر القامة. ولذلك ننصحكن باعتماد الإطلالات الأحادية اللون أو تنسيق لون "التوب" مع لون الحذاء لجعل القامة تبدو ممشوقة.