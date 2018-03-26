أساليب مفاجئة اعتمدوها للوقاية من التجاعيد

إذا كنتم ترغبون بالحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة، عليكم أن تبدأوا بتبني الخطوات الأساسية في هذا المجال: تجنّب التعرّض المباشر للشمس واستعمال كريم حماية من الأشعة الذهبيّة، وترطيب البشرة بشكل يومي والامتناع عن التدخين، وبالإضافة إلى هذه الخطوات المضادة للتجاعيد، ننصحكم بتبنّي بعض العادات التي ستفاجئكم بمفعولها المضاد للشيخوخة المبكرة:

النوم على الظهر

يؤدي النوم على البطن أو الجنب إلى حفر خطوط على البشرة تتحوّل مع مرور الأيام إلى تجاعيد تطال مناطق الجبين والخدين والذقن، أي تلك التي تتعرض للاحتكاك المباشر مع السرير. أما النوم على الظهر فيؤمن وقاية مثالية من هذه المشكلة.

تناول سمك السالمون:

يشكّل سمك السالمون وغيره من الأسماك الدهنية مصدراً مهماً للبروتينات التي تساعد على بناء أنسجة البشرة. كما أن غناه بحوامض أوميغا3 الدهنية يساهم في زيادة متانة البشرة والحفاظ على شبابها.

استعمال نظارات

يؤدي تكرار الحركات التعبيرية في الوجه إلى ظهور خطوط على البشرة. ويساهم تقليص العينين عند التركيز على شيء معين إلى زيادة هذا النوع من التجاعيد التعبيرية في مناطق الجبين ومحيط العينين. ولذلك يُنصح باعتماد نظارات تصحيح البصر التي تريح العينين من مشكلة التقلّص وبوضع النظارات الشمسيّة التي تحمي محيط العينين من أشعة الشمس مما يؤخر ظهور التجاعيد.

الاستعانة بفوائد حوامض AHA

تتميّز حوامض ألفا هيدروكسي، المعروفة أكثر باسم AHA بكونها مستخرجة من الفاكهة. وهي قادرة على تخليص البشرة من الخلايا الميتة وتوسّع المسام، بالإضافة إلى إزالة التجاعيد الصغيرة المحيطة بالعينين. أما الأنواع القوية من هذه الحوامض فهي تنشّط إنتاج الكولاجين في البشرة مما يكسبها المتانة والليونة المطلوبتين.

أخضعي بشرتكِ لعلاج بكريم غني بحوامض الفاكهة لمدة شهرين مما يساعدها في الحفاظ على شبابها. ولكن تذكري أن استعمال هذه الحوامض يزيد من حساسية البشرة تجاه الأشعة الذهبية مما يتطلّب استعمال كريم حماية من الشمس بشكل يومي طوال مدة العلاج.

عدم الإفراط في غسل الوجه

يؤدي غسل الوجه بالماء إلى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية التي تفرزها بهدف الحفاظ على الترطيب الذي تحتاجه مما يلعب دوراً وقائياً من التجاعيد أيضاً. ولذلك ننصحكم بالاكتفاء بغسل الوجه صباحاً ومساءً فقط باستعمال صابون غني بالعناصر المرطبة أو حليب منظّف لتجنّب تحسّسها.

تطبيق الفيتامين C على البشرة

تُظهر الدراسات التجميلية أن الكريمات الغنية بخلاصة الفيتامين C تنشّط عملية إنتاج الكولاجين في البشرة، كما أنها تحمي من الأشعة ما فوق البنفسجيّة وتخفّف من مظاهر الاحمرار والبقع البنية التي تطالها. ولذلك ننصح باعتماد كريم غنيّ بخلاصة هذا الفيتامين يؤمن للبشرة حماية إضافية من الجذيرات الحرة وعلامات الشيخوخة المبكرة.

الاستعانة بفوائد الصويا

يمكن للعناصر الغذائية الموجودة في فول الصويا أن تساعد في تحسين نوعية البشرة وتأمين الحماية لها. وقد أظهرت الدراسات أن الكريمات التجميلية المصنوعة من خلاصة الصويا والمكملات الغذائية المصنوعة من الصويا، تعتني بالبشرة وتؤمن لها حماية من مخاطر التعرّض للشمس. كما أنها تقوّي أنسجة البشرة، وتزيد متانتها، وتساعد على تفتيح لونها.

تناول شراب الكاكاو

يتميّز الكاكاو الساخن بكونه مشروباً مضاداً للتجاعيد نظراً لغناه بمضادين للأكسدة ذات فعالية عالية هما: الكاتيشين والإيبيكاتيشين. فهو يحمي البشرة، وينشّط دورتها الدمويّة، ويحافظ على رطوبتها ونعومتها.