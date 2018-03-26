10 تصاميم من الأحذية تناسب أزياءك الربيعية

نسقي أزياءك الربيعية مع أحذية جديدة ترافقها مكملة إطلالتك بلمسات عصرية مشرقة. تعرفي معنا على 10 تصاميم من الأحذية من شأنها أن تواكب بكلّ أناقة العديد من أزياء هذا الموسم.

- ينتشر استعمال خامة البلاستيك الشفاف في تنفيذ أحذية هذا الموسم. وكانت دار Chanel أول من أعادها إلى الواجهة مؤخراً من خلال الأحذية الشفافة العالية الساق التي رافقت مجموعة أزيائهم الربيعية.

- تضفي الكعوب المصنوعة من مادة البلكسي لمسة متجددة على الأحذية الربيعية. وقد اعتمدتها دار Balmain في تصاميم أحذية زينتها بالشبك والسلاسل المعدنية.

- زينت دار Alexander McQueen أحذيتها العالية الساق المصنوعة من الجلد الأسود اللماع بالأحجار الملونة وحبات اللؤلؤ مما أضفى عليها لمسات مبتكرة وأنيقة على السواء.

- طبعة جلد الثعبان دخلت على الأحذية الربيعية بأناقتها الفاخرة. وقد استعانت بها دار Elie Saab لتنفيذ صنادل ذات كعوب مرتفعة تزيّنت بأحزمة ومسامير معدنية.

- لإضافة لمسة من التجدد على الأحذية الربيعية، نسقتها دار Emmanuel Ungaro مع جوارب شبكية تزينت أطرافها بالأحجار الملونة.

- الأحذية المصنوعة من الساتان ليست حكراً على الطلات الخاصة بالمناسبات فقط، إذ يمكن اعتمادها في إطلالاتنا اليومية خاصة إذا دخلت عليها بعض اللمسات المبتكرة كالكشاكش مثلاً على طريقة دار Stella McCartney.

- اختارت دار Celine أن تحول الجلد الطبيعي إلى خامة شبكية تضفي لمسة من التجدد على إطلالة الأحذية الكلاسيكية. مما جعلها قطعاً أساسية في خزانتنا الربيعية يمكن تنسيقها مع سروال من الدنيم أو مع بدلة عصرية.

- المخمل لم يغب عن مجموعات أحذية هذا الربيع رغم كونه خامة شتوية. وقد تناسق بشكل لافت مع البلاستيك الشفاف في تصاميم أحذية Valentino التي تزينت بالألوان المشرقة والعقد.

- الألوان الباستيلية كان لها حصة بارزة في مجموعات أحذية هذا الموسم. وقد زينت تصاميم الأحذية الكلاسيكية التي تم تنفيذها بالمخمل في مجموعة Versace.

- حذاء "ديربي" بتصميمه المستوحى من الخزانة الرجالية حضر بطابعه العملي في المجموعات الربيعية. وقد تزين باللمسات المعدنية في مجموعة Mugler ليتناسق مع التصاميم الأنثوية والعملية على السواء.