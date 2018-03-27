اقطفي من "حديقة دولتشي" ألواناً لماكياجكِ

إلى حدائق صقلية في فصل الربيع، تقودنا مجموعة ماكياج Dolce Garden الجديدة من Dolce&Gabbana لنتأمّل الجمال المنبعث من الورود المزهرة النضرة.

تتفتّح لوحة ألوان Dolce Garden على الوجنتَين مع المستحضر النجم لهذا #الموسم: بودرة تظليل الوجنتَين Rosa Duchessa المتوفرة بإصدار محدود يتميّز بوَردة مطبوعة على البودرة مع درجات زاهية من الوردي تمنح إشراقاً نضراً للبشرة.

ويقوم مستحضر تظليل الجفون Dolce Garden The Eyeshadow Quad باستكمال درجتَين لامعتَين من اللون الوردي مع لون بشرة ناعم ولون بنيّ دافئ.

تتضمن #مجموعة ماكياج Dolce&Gabbana لهذا الربيع 3 ألوان وردية نضرة من Dolce Matte Lipstick: المرجاني الزاهي مع Dolce Ibiscus، الفوشيا الحيوي ذو اللمسة النهائيّة المعدنيّة مع Dolce Orchid والدرجة اللؤلؤيّة الناعمة للون البشرة مع Dolce Peony. أمّا المستحضرات الأساسيّة للحصول على أظافر مصقولة هذا الربيع فهي: طلاء الأظافر The Nail Lacquer بدرجات Ibiscus وOrchid وInnocence وPink المشابهة بألوانها لأجمل أزهار الحديقة.

نجمة حملة Dolce Garden هي عارضة الأزياء كيارا شيلسي التي ترتدي ملابس من الدانتيل الأبيض، وتتزين بلوحة من ألوان الماكياج طبيعيّة ومشرقة، مستوحاة من أرقّ الزهور والورود.

- عطر "دولتشي غاردن":

يُشكّل ماء العطر Dolce Garden Eau de Parfum زهرة لذيذة وجديدة تتفتّح في حديقة ربيعيّة.

إنه ماء عطر شرقيّ غنيّ بعبير الزهور. في درجاته الطاغية المشبعة بالشمس، يعبّر كلّ من المندارين المليء بالعصارة، والنيرولي الزاهي، والمغنوليا الخفيفة عن إشراق #العطر. ويقوم مستخلص جوز الهند، الخلاصة الطبيعيّة الفريدة لقشرة الفاكهة البيضاء، بإبراز النضارة الكريميّة لبتلاتها. فيما يذكّر تناغم حليب اللوز الحريري بالحلاوة التقليديّة لصقلية. ويتمّ تعزيز العطر بخلاصة الفانيليا وخشب الصندل، مما يخلق

توازناً لذيذاً بين النضارة والنعومة.

يأخذ تصميم قارورة عطر Dolce Garden شكل وردة تجسّد رقّة الزهور المتفتحة. ويشكّل الشريط الأسود الرفيع توقيع مجموعة Dolce. أما توقيع garden الأخضر فيعبّر عن الأوجه الطبيعيّة النضرة لهذا العطر الجديد.