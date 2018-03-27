إنه الوقت المثالي لإجراء "ديتوكس" للشعر

إذا كنتم تعانون من شعر فاقد للحيوية، فإنه الوقت المثالي لتخصصوا له بعض العناية من خلال "ديتوكس" يعيد إليه الحيوية والإشراق في استقبال الموسم الجديد.

تعني كلمة "ديتوكس" إزالة السموم، وهي تختصر عملية تنظيف بالعمق للشعر وفروة الرأس مما يسمح للفروة بالتنفّس بشكل أفضل وللشعر بالتخلّص من الشوائب المتراكمة على سطحه.

- ما هو الهدف منه؟

يساهم "الديتوكس" في تخليص #الشعر من آثار الغبار، والتلوث، وبقايا المستحضرات الكيميائية مثل "الديميتيكون" وهو نوع من السيليكون موجود في 90% من أنواع الشامبو ومستحضرات التصفيف. وهو يتمتع بفعالية في مجال إعطاء الحجم للشعر، ولكنه يقوم في الوقت نفسه بخنق بصيلاته مما يبطئ عمليّة نموّه.

- ما هي الوتيرة المثالية للخضوع له؟

يُنصح بالخضوع لجلسات #الديتوكس مرة أو مرتين في الأسبوع لمدة شهرين. وإذا كانت النتائج تبدأ بالظهور منذ الجلسة الأولى فإن النتيجة النهائية المرجوة لن تتحقق سوى بعد مرور 8 أسابيع.

- هل يمكن تنفيذه في المنزل؟

لتحضير خلطة "ديتوكس" للشعر في المنزل، امزجوا ملعقة كبيرة من الكربونات مع كوب من المياه المعدنيّة. على أن يتم تدليك الرأس بهذه الخلطة لمدة دقيقتين ثم شطفه بالماء العذب. ثمّ دلكوا الشعر وفروة الرأس بعد ذلك لمدة دقيقتين بخليط مؤلف من كوب ماء وملعقة من خل التفاح قبل شطفه بالماء العذب.

طبّقوا مرة أسبوعياً قناعاً من الصلصال خاصاً بالشعر لتخليصه من السموم والبكتيريا، وإعادة النضارة إليه.

- ما هي المستحضرات المناسبة؟

يمكن إجراء "الديتوكس" في المنزل باستعمال مستحضرات خاصة تقدّمها الماركات العالمية. ابدؤوا باستعمال مقشّر للشعر ينشّط الدورة الدمويّة على مستوى فروة الرأس لتأمين وصول المزيد من الأكسجين إلى جريبات الشعر مما يسرّع في عمليّة نموّه ويحدّ من تساقطه.

اشطفوا الشعر جيداً للتخلّص من آثار المقشّر ثمّ اغسلوه بشامبو خال من السيليكون وغنيّ بالمكوّنات الطبيعيّة قبل شطفه مجدداً بالماء.

أعيدوا استعمال الشامبو مرة أخرى، ثمّ اشطفوا الشعر وطبّقوا عليه كونديشنر أو قناع يتميّز بخصائص مزيلة للسموم، مرطّبة ومرممة، على أن يتمّ تركه لمدة 10 دقائق قبل تفويحه جيداً. بعد ذلك يأتي دور السيروم أو الزيت الذي سيؤمن حماية للشعر من الاعتداءات الخارجية.

يمكن الحصول على النتيجة نفسها أيضاً باختيار مستحضر واحد يجمع بين فوائد الشامبو وخصائص المقشّر، ثمّ الاستعانة بكونديشنر يتمتع بخصائص حامية للشعر مما يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد.

- "الديتوكس" في صالون التجميل:

تتوفر في صالونات التجميل علاجات "ديتوكس" مخصّصة للعناية بالشعر الفاقد للحيوية. وهي تعتمد على الاستعانة بمستحضرات خالية من السولفات والبارابين، تعتني بالشعر وفروة الرأس ويترافق تطبيقها مع جلسات تدليك لفروة الرأس تساهم في تنشيط الدورة الدموية وتأمين شعور بالاسترخاء.

- نصائح ضرورية:

أضيفوا بضع نقاط من زيت #الأفوكادو إلى الكونديشنر الذي تستعملونه لتأمين ترطيب إضافي للشعر. واحرصوا على تسريحه يومياً بنعومة لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتخليص الشعر من الشوائب المتراكمة على سطحه. يمكنكِ أيضاً تناول مكمّلات غذائية للعناية بالشعر تكمّل مفعول "الديتوكس" الذي يعيد للشعر حيويته المعهودة.