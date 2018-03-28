لون الألفية ما زال متربعاً على عرش الموضة

يندرج الوردي ضمن أبرز ألوان هذا الموسم، فقد رأيناه في عروض الأزياء الربيعية، واعتمدته "الفاشينيستاز" لتزيين إطلالاتهن، كما رصدناه في أناقة الشوارع على هامش أسابيع الموضة العالمية. تابعوا معنا فيما يلي كل النصائح لتحسنوا تنسيقه مع موضة هذا الربيع.

سيكون من الصعب جداً عليكن الاستغناء عن اللون الوردي هذا الموسم، بعد أن اختاره المصممون لتلوين الأثواب والتنانير والبدلات، وحتى الأكسسوارات. ننصحكن باعتماد التدرجات الباستيلية منه لإطلالة أنثوية رقيقة أو اختيار الزهري المبودر الذي سبق أن اعتمد لعدة مواسم سابقة كلون خاص بجيل الألفية نظراً لطابعه المحايد والعصري على السواء.

كيف ترتدونه؟

جربوا الوردي كلون موحد لثوب ربيعي طويل أو متوسط الطول، اعتمدوه في قطع الأزياء القريبة من الوجه كونه يعكس الإشراق على كافة ألوان البشرات، اختاروه لإطلالة عصرية أنثوية على شكل بدلة ذات قصة رجالية أو نسقوه على شكل سترة "بلايزر" أو "بومبر" يتم تنسيقها مع "تي شيرت" بيضاء وسروال من الدنيم.

اعتمدوا الوردي لتلوين تنورة طويلة مكسرة أو سروال واسع مصنوع من خامة انسيابية، ونسقوا الإطلالة في هذه الحالة مع "تي شيرت" أسود أو رمادي. يمكنكن أيضاً اعتماده بلمسات بسيطة جداً لتلوين بلوزة من الدانتيل، حذاء رياضي أو حقيبة متوسطة الحجم.

كيف تنسقونه؟

يتميز اللون الوردي بغناه بالتدرجات التي تتراوح بين الزهري الفاتح جداً والزهري العتيق مروراً بكل تدرجات الوردي والفوشيا، فالخيار المثالي في هذا المجال يعتمد على التوازن بين اللون وأسلوب القطع المختارة.

إذا كنتم لا تحبون التدرجات الباستيلية الفاتحة من الزهري التي تذكر بألوان أزياء الأطفال، يمكنكن خلطها مع الرمادي أو الأبيض أو الأسود. أما الجريئات فيمكنهن تنسيق الوردي مع الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي. وتذكروا دائماً أن اللون الزهري المبودر يبقى الرفيق المثالي صاحب اللون الأزرق الفاتح.