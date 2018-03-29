لكل بشرة ماكياجها الطبيعي المعزّز للجمال

في العام 2013، أطلقت Chanel ثورة #الماكياج الطبيعي مع مجموعة Les Beiges، التي نجحت في أن تتفوق على كل صيحات الموضة الأخرى كونها تضفي إشراقة ونضارة على مختلف ألوان البشرات.

في 2018، تعبّر مجموعة Les Beiges عن الأسلوب الطبيعي بشكل جديد، لتمنحك بشرة شفافة تزيّنها ألوان طبيعية على الوجنتين والشفاه، وتدرجات ناعمة على العينين. وهي تقدم مستحضراتها الجديدة بثلاث مجموعات لونية تعزز #الجمال الطبيعي لجميع النساء. أما أبرز مستحضراتها الجديدة فهي التالية:

- الكريم المعزز للإشراق:

يزيد مرطب Les Beiges Healthy Glow Moisturizing Tint الملون من نضارة #البشرة وتألقها الطبيعي. وبفضل لمساته التصحيحة الفورية، فإنه يرطب البشرة ويعززها بمجرد تطبيقه. وهو يتوفر بستة تدرجات لونية تناسب مختلف ألوان البشرات.

- بودرة الإشراق:

تتميز بودرة Les Beiges Healthy Glow Luminous Multi-Colour Powder بألوانها المتعددة التي تضفي الإشراق على البشرة وتبرز الوجنتين. وتضم #مجموعة ألوان هذه البودرة درجات متنوعة من البيج، إضافة إلى درجات خفيفة من الوردي والبرتقالي مع ألوان أكثر حيوية للوجنتين. وتنعم هذه التركيبة الفريدة بزبدة الشيا وشمع العسل لمزيد من الراحة.

- قلم أحمر الوجنتين:

يتميز قلم Les Beiges Healthy Glow Sheer Colour Stick بسهولة حمله وتطبيقه في كل الأوقات. وهو يتمتع بملمس منعش وناعم يحدد عظام الوجنتين ويبرزها لتوهج طبيعي وصحي. مرري القلم ببساطة على الوجنتين، ثم امزجي التركيبة الخفيفة والمرنة عليها باستخدام أطراف أصابعك للحصول على نتيجة مضمونة بدون أي أخطاء.

- لوحة تظليل الجفون:

تحتوي كل لوحة ألوان من Les Beiges Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette على 5 درجات ألوان تؤمن إطلالات متنوعة لعينيك من الأكثر طبيعية للأكثر كثافة. ويمكن وضعها بمفردها أو دمجها معا، كما يمكن استخدامها كأساس أو مستحضر معزز للإشراقة أو مستحضر لتظليل الجفون. وهي تتوفر بثلاث درجات ألوان لتناسب جميع ألوان البشرة.

- بلسم حريري للشفاه:

يغذي بلسم Les Beiges Healthy Glow Lip Balm الشفاه ويحميها ويغلفها بطبقة كريمية غنيّة بزبدة المورينجا. وبفضل ما يحتوي عليه من زيوت مرطبة، يتسم بقدرة عالية على الترطيب والحماية من الجفاف. وهو يتوفر بثلاث درجات ألوان ويمكن تطبيقه بمفرده أو مع أي أحمر شفاه من شانيل Chanel.