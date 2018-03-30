تعرّفوا على مجموعة عبايات "دولتشي أند غابانا" الجديدة

تحوّلت مناسبة إطلاق مجموعة عبايات Dolce&Gabbana إلى موعد منتظر في روزنامة متتبعات الموضة في العالم العربي. فمنذ بداية إطلاق هذه المجموعات في العام 2016 لاقت تصاميمها استحساناً كبيراً من جانب السيدات اللواتي يحرصن على الجمع بين الطابع المحتشم للأزياء خطوط الأناقة العالمية.

مجموعة عبايات Dolce&Gabbana الخاصة بما قبل خريف 2018 جاءت مستوحاة من الخطوط العامة لمجموعة الأزياء الجاهزة للعلامة التي سبق أن تم إطلاقها ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة. وهي المرة الأولى التي تتضمن فيها هذه المجموعة أزياء خاصة بالسهرات بالإضافة إلى الأزياء المخصصة للنهار.

طبعة الورود الغالية على قلب دار Dolce&Gabbana تفتّحت بأناقة لافتة على بعض العبايات، كما ظهرت الطبعات الحيوانية التي دخلت عليها لمسات من الدانتيل. أما العباية السوداء فكان لها حضورها أيضاً في المجموعة حيث تزيّنت بالدانتيل مما أضاف إليها لمسات من الفخامة.

سُجّل في هذه المجموعة حضور إطلالات محتشمة تألّفت من سراويل واسعة وبلوزات حريرية ذات أكمام طويلة يمكن ارتداؤها بمفردها أو تحت العباية. وقد ترافقت جميع الإطلالات مع أغطية للرأس جاءت متناسقة معها، بالإضافة إلى مجموعة من الأكسسوارات تنوّعت بين أحذية وحقائب ونظارات شمسية وعقود وأساور وخواتم وأقراط تناسقت بامتياز مع كامل الإطلالة.

عن هذه المجموعة قال ستيفانو غابانا أحد مصمّمي دار Dolce&Gabbana إن الهدف الأساسي الذي كان وراء تصميمها هو رغبة الدار بتقديم أزياء خاصة بالنساء العربيات. وقد كان التحدي بالنسبة لهما يقوم على تقديم أفكار جديدة تلقى استحسان النساء في هذه المنطقة، وهما فخوران وسعيدان بالإقبال الذي لاقته تصاميمهما.