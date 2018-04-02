هكذا تحضّرون أسرع خلطة لتبييض البشرة الدهنية

يمكن للأقنعة المبيّضة للبشرة أن تكون قاسية على بشرتكم وعلى ميزانيتكم. فهي تحتوي على مكوّنات قويّة لإزالة البقع البنيّة وآثار التعرّض للشمس عن البشرة. كما أنها، بالإضافة إلى كلفتها المرتفعة، تزيل كلّ غشاء دهني عن سطح البشرة مما يتركها جافة وحسّاسة.

ولكن هل تعلمون أنكم لن تحتاجوا سوى لبضع مكوّنات، تجدونها في منازلكم، لتحضير خلطة مفتّحة للبشرة الدهنية تساهم بتنقيتها وتبييضها مع تعديل إفرازاتها الدهنية ولكن دون أن يطالها الجفاف. ولتحضير هذه الخلطة ذات النتائج السريعة ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

- قشّروا حبة من الخيار وضعوها في الخلاط الكهربائي تحضيراً لهرسها، فالخيار غنيّ بالفيتامينات من فئتي A و Cبالإضافة إلى مضادات الأكسدة. وهي جميعها تتمتع بفوائد مبيّضة ومهدّئة للبشرة التي تعاني من أي تهيّج أو التهاب.

- اضغطوا على ورقة من نبات الصبار للحصول على مقدار ملعقتين كبيرتين من السائل الموجود بداخلها، وأضيفوه إلى محتوى الخلاّط من الخيار. يتمتع الصبار بفعالية مضادة للالتهاب وهو غنيّ بالمعادن، والحوامض الأمينيّة، والأنزيمات التي تعمل على تفتيح لون البشرة.

- اعصروا نصف حبة من الليمون وأضيفوا عصيرها إلى محتوى الخلاّط، فعصير الليمون يساهم في تفتيح لون البشرة ويلعب دوراً مضاداً للفطريات، كما أنه غنيّ بالفيتامين C الذي يخفّف من حدّة البقع والندبات التي تظهر على البشرة.

- سوف تحتاجون أيضاً إلى ملقتين كبيرتين من العسل نظراً لفوائده المضادة للبكتيريا، المنقّية للبشرة والمساعدة على تفتيح لونها.

- أضيفوا ملعقة كبيرة من الحليب السائل، أو الزبادي، أو بياض بيضة إلى الخليط، فكل من الثلاثة قادر على تأمين البروتين لهذه الخلطة ولعب دور مزيل للخلايا الميتة عن سطح البشرة.

- شغّلوا الخلاط وابدأوا بإضافة بودرة الصلصال الأخضر حتى تحصلوا على عجينة يسهل تطبيقها على الوجه، فالصلصال يساهم في امتصاص دهون البشرة كما يؤمن لها المعادن بالإضافة إلى مفعوله المضاد للبكتيريا.

- طبّقوا هذا القناع على البشرة مع تجنّب الاقتراب من العينين نظراً لاحتوائه على حمض السيتريك الموجود في الليمون والذي يمكن أن يكون قاسياً على منطقة محيط العيون. أتركوه على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل إزالته بالماء الدافئ. للحصول على النتائج المرجوة، طبّقوا هذا القناع مرتين في الأسبوع، ولكن تذكروا دائماً استعمال كريم حماية من الشمس لأن حمض السيتريك الموجود في هذا القناع يمكن أن يزيد من حساسية البشرة تجاه الشمس.