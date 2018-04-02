10 نصائح من الخبراء لإطلالة أكثر شباباً

للحفاظ على إطلالة شابة لا ينفع أن نرتدي أزياءً شبيهة بأزياء المراهقات، فبعض نصائح الخبراء كفيلة بالحفاظ على شباب الطلّة مهما تقدّم بنا العمر. إكتشفوها فيما يلي وتبنّوا منها ما يناسبكن:



1- أول ما يجب أن نقوم به للحصول على إطلالة شابة، يجب أن نهتمّ بوضعيّة جسمنا خاصةً أن الجلوس لفترات طويلة يجعل الظهر يميل إلى الإنحناء نحو الأمام. ولتحسين هذه الوضعيّة، ننصح بتبنّي عادة رفع الذقن والحفاظ عليه موازياً للأرض، مع شدّ الكتفين إلى الوراء وشدّ عضلات البطن والأرداف. ولاتترددوا في المواظبة على إجراء حركات رياضيّة مليّنة للجسم فهي تساعد كثيراً في تحسين وضعيّة الجسم وجعلها تبدو أكثر شباباً.

2- أتركوا الأحذية ذات الكعب المرتفع جداً للمناسبات فقط فهي مسؤولة عن التسبب بالتعب وبآلام الظهر. ولاتفرطوا في ارتداء حذاء الباليرينا الذي يجعل الإطلالة أقرب إلى طلّة المراهقات. وينصح الخبراء في هذا المجال باعتماد الأحذية الرياضية التي أصبحت متوفرة بتصاميم مختلفة تحمل توقيع أشهر المصممين العالميين، والتي يسهل تنسيقها مع تنورة، أوثوب، أوسروال فهي تتناسق مع العديد من الإطلالات المتوفرة في خزانة كلّ منا.

3- تساعد تسريحة الشعر في جعل الإطلالة تبدو أكثر شباباً، ولذلك يشدّد الخبراء على ضرورة الإهتمام باستمرار بصحة الشعر من خلال استعمال شامبو مكثّف ومغذّي. هذا بالإضافة إلى اختيار لون حيويّ للشعر ينعكس إشراقاً على الوجه مع الحفاظ على ترتيب القصة طويلةً كانت أم قصيرة.

4- عند فقدان الوزن أو عند التقدّم بالسن، نلاحظ ترهلاً يصيب منطقة أعلى الذراعين مما يوحي بأن الإطلالة لم تعد شابة. ولإيجاد حلّ لهذه المشكلة يمكن اعتماد الأكمام المتوسطة الطول أو الطويلة التي تغطّي هذه المنطقة.

5- يساعد حسن اختيار الأزياء الداخلية في جعل الإطلالة تبدو شابة، ولذلك من الضروري أن يتمّ اختيارها بما يتناسب مع تضاريس الجسم للحفاظ على الراحة وعلى أناقة الطلّة.

6- يساهم حسن تنسيق الأكسسوارات في جعل الإطلالة تبدو شابة، ويساعد اختيار العقود، أو الأقراط، أو الأساور الكبيرة في جعل الجسم يبدو أنحف. كما أنها طريقة مثالية لجذب الأنظار على قطعة الأكسسوار وتمويه العيوب الأخرى. ولكن من الضروري عدم الإفراط في استعمال الأكسسوارات حتى لاتجعل الإطلالة مثقلة في هذه الحالة.

7- إن الإهتمام بجعل القوام يبدو ممشوقاً يبرز الطابع الشبابي للطلّة، ويساهم سروال الدنيم في حال حسن اختياره بما يتناسب مع شكل الجسم في تأمين النتيجة المرجوة في هذا المجال. كما تلعب السراويل الضيّقة على إضفاء لمسات شابة على الإطلالة، فلا تترددوا في اعتمادها للحصول على أاقة شبابيّة لافتة.

8- تساهم الطبعات في إضفاء لمسات من الحيوية والمرح على الإطلالات فلا تترددوا في اعتمادها. ولكن إبتعدوا عن الطبعات الكبيرة والبارزة جداً التي تثقل الإطلالة وتجعلنا نبدو كأننا اكتسبنا المزيد من الوزن. على أن تستبدلوها بالطبعات الناعمة كالمربعات والأزهار الصغيرة، الخطوط العامودية ونقاط البولكا التي تساهم في جعل الإطلالة أكثر رشاقة وأناقة.

9- إن اعتماد الأزياء ذات الألوان الصارخة والقوية لاتجعل بالضرورة إطلالتنا تبدو أكثر شباباً. وينصح الخبراء في هذا المجال باعتماد الألوان الداكنة كالأسود والكحلي للحصول على إطلالة تبدو أكثر نحافة، واللعب على التناقض بين الألوان القاتمة والقويّة لإخفاء عيوب الجسم وإبراز مكامن الجمال فيه.

10- تجنّبوا الأزياء الضيّقة جداً في القسم العلويّ من الجسم، وابتعدوا عن موضة الأزياء المكسّرة أو تلك المزيّنة بجيوب كبيرة. واستبدلوها بارتداء "تي-شيرت" تنسدل أكمامه على الذراعين مع سروال بقصّة قريبة من الجسم أو تنورة طويلة لإطلالة شبابيّة أنيقة.