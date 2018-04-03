بعد غياب طويل.. الحقيبة البيضاء تعود من جديد

بعد غياب إستمرّ لسنوات طويلة، تعود الحقيبة البيضاء إلى منصّات الموضة هذا الربيع بالتزامن مع انتشار موضة الحذاء الأبيض التي رصدناها في المواسم الأخيرة. وقد قدّم المصممون العالميون في عروضهم الأخيرة الحقيبة البيضاء بتصاميم مختلفة ندعوكم للتعرّف عليها واكتشاف أفكار جديدة لتنسيقها بأسلوب عصري مع إطلالات هذا الموسم.

- نسّقوا الحقيبة البيضاء مع حذاء رياضيّ باللون نفسه، ثوب أسود ضيّق ذو طابع "كاجوال" وسترة جلديّة سوداء.

- إعتمدوا سروال من الدنيم ذو قصّة رجالية يُعرف بإسم Boyfriend jeans مع بلوزة قطنية مخطّطة وسترة حمراء تنسّقونها مع حقيبتكم البيضاء.

- لإطلالة عصريّة إختاروا سروال أبيض تنسّقونه مع "تي شيرت" بيضاء، سترة رمادية، وحقيبة بيضاء كبيرة.

- إختاروا تنورة حمراء مطبّعة تمّ تنفيذها بخامة منسدلة وتنسيقها مع "تي شيرت" قطنيّة بيضاء، صندل من الجلد السويدي الأحمر، وحقيبة بيضاء.

- نسّقوا سروال من الدنيم باللون الأزرق مع سترة "بلايزر" سوداء، بلوزة قطنيّة مخطّطة بالأسود والأبيض، حذاء رياضي أسود وحقيبة بيضاء.

- يمكن تنسيق بلوزة من الدانتيل الأبيض مع سروال من الدنيم باللون الكحلي، حذاء ذو كعب مرتفع باللون البيج الحيادي وحقيبة باللون الأبيض. ولاتنسوا إضافة عقد من اللؤلؤ إلى هذه الإطلالة لإضفاء طابع رومنسيّ عليها.

- للقاء مع الصديقات، إختاروا سروال من الدنيم باللون الأسود تنسّقونه مع "تي شيرت" باللون الرمادي، سترة "بومبر" باللون الأخضر الزيتي وحقيبة بيضاء.

- لإطلالة ذات طابع كلاسيكي، يمكن تنسيق تنورة سوداء ضيّقة تزيّنها طبعة البولكا البيضاء مع بلوزة حريريّة بيضاء، سترة "بلايزر" حمراء، حذاء باللون الأسود وحقيبة بيضاء.

- لإطلالة بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه،يمكن اختيار ثوب باللون البيج الفاتح تنسّقونه مع حذاء باللون نفسه وحقيبة بيضاء كبيرة.

- لا تترددوا في اعتماد الحقيبة البيضاء التي تزيّنها الرسومات على طريقة دار Ralph Lauren، أو التي تزيّنها المسامير الذهبية على طريقة دار Elie Saab والسلاسل الفضيّة على طريقة Chanel.

