الطبعات الفنيّة تغزو الأزياء الرجالية هذا الربيع

أجمع المصممون العالميون على تحويل الأزياء الرجالية هذا الموسم إلى لوحات فنيّة مستوحاة من تلك الموجودة في المتاحف العالمية. فقد انتشرت بين المجموعات الرجالية لربيع وصيف2018 موضة تزيين الأزياء برسمات جاءت أشبه بلوحات فنيّة تولي اهتماماً بالغاً بالتفاصيل الدقيقة.

برزت هذه الموضة بشكل كبير في مجموعة أزياء Dior الرجالية، حيث تزيّنت الإطلالات، التي تمّ تنفيذها بالأسود والأبيض، برسومات جاءت كأنها منفّذة بالريشة فيما تزيّن بعضها الآخر بصور لما يشبه منحوتات فنيّة. وقد نجحت الدار في الجمع بين اللمسات الكلاسيكية والطابع العصري من خلال السراويل الواسعة التي ترافقت مع قمصان أو سترات دخلت عليها اللمسات الفنيّة وتزيّنت بالأكسسوارات الرجالية والقلادات المتنوّعة.

دار Versace الإيطالية تبنّت بدورها هذه الموضة ولكن على طريقتها الخاصة، حيث عادت إلى أرشيف الدار وإلى الطبعات الغالية على قلب مصممها الراحل جياني فرساتشي، والتي كان يستوحيها من الحضارتين الرومانية والإغريقية.

نقلت دار Versace الفن الكلاسيكي من صالات المتاحف الهادئة إلى عالم الموضة الصاخب، فزيّنت الطبعات الفنيّة القمصان الحريرية التي تمّ ارتداؤها مع سراويل مطبّعة بالمربعات. وقد ظهرت أيضاً على الأزياء المصنوعة من الدنيم، حيث التقى الماضي بالحاضر في أسلوب فنيّ أنيق. وقد ظهرت هذه الطبعات أيضاً على الحقائب التي نسّقتها Versace مع أزيائها الرجالية.

دار MSGM كانت جريئة باختيار طبعة الأزهار الملوّنة الضخمة لتزيّن الأرضيات الداكنة للقمصان والمعاطف الواقية من المطر، فيما تزيّنت السراويل المرافقة لها بألوان ربيعيّة مشرقة. أما دار Marni فقد اختارت الرسومات التي يقوم بها الأطفال على الأوراق البيضاء لتزين بها قمصانها الرجالية.

دار Louis Vuitton استوحت الطبعات التي اعتمدتها لتزيين قمصانها من اللوحات الزيتيّة التي تعود للقرون الماضية، وكذلك فعلت دار Balenciaga التي اختارت أن تنسّق سراويل الدنيم المبتكرة مع قمصان مطبّعة برسومات تذكّر باللوحات الفنيّة التجريديّة. فهل ستعتمدون موضة الطبعات الفنيّة في أزيائكم هذا الموسم؟