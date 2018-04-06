ساعة جديدة ترتدي الفرو الأبيض من "فندي"

تلقى مجموعة ساعات Fendy My Way رواجاً عالمياً نظراً لطابعها الأنثويّ الرقيق المستوحى من عالم المجوهرات. وقد أضافت دار Fendi مؤخراً تصميمين جديدين إلى هذه المجموعة، تعرّفوا عليهما فيما يلي:

تتميز ساعة Fendi My Way بتصميمها الانسيابيّ الأنيق، ويزيدها جمالاً السوار الملاصق للمعصم المصنوع انطلاقاً من الفولاذ الصلب المقاوم للصدأ.

يعزّز هذا السوار من استدارة الإطار بتصميمه المستوحى من المدارج الرومانية القديمة، وتكشف انحناءاته الانسيابية عن شكل الساعة الجريء والأنيق في آن واحد. وقد أضيفت إلى السوار حلقات مرنة من الفولاذ الصلب لتعديله على نحوٍ مثالي يتناسب مع مقاس المعصم. يستعيد السوار شكل حرف H الخاص بمجموعة ساعات Fendi My Way ما يسمح لكلّ سيّدة باختيار ما يروقها من النسختين الفاخرتين.

تتوافر الساعة بموديلات مختلفة، من الفولاذ الصلب المقاوم للصدأ إلى الموديلات الملوّنة بلون الذهب، وهي مزدانة بحواف وجوانب مرصعة بالألماس بالقصة البرّاقة لمزيدٍ من الأناقة والرقيّ.

تتميز المينا بمنطقة وسطى من أمّ اللآلئ البيضاء تتماشى مع تدرجات اللون الأبيض النقي لأكسسوار Glamy القابل للإزالة من فراء الثعلب من القطب الشمالي المصنّع خصيصاً في مشاغل FENDI في إيطاليا، ما يجعل أكسسوار الفراء من ساعة Fendi My Way قطعةً جذابة تلفت الأنظار، ويضفي إلى معصمك لمسةً من الأناقة الفاخرة.