"مايكل كورس".. مجموعة رمضانية بالشرق الأوسط

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، انضمت دار Michael Kors إلى بيوت الأزياء العالمية التي خصّت الشرق الأوسط بمجموعات من الأزياء والأكسسوارات. حيث قامت بإطلاق مجموعة رمضانية من القفاطين والأكسسوارات المستوحاة من أجواء الشرق الأوسط تألّفت من 19 تصميماً من بينها 6 حقائب يد حصريّة.

من أبرز تصاميم هذه المجموعة قفطانان أنيقان تمّ تنفيذهما باللون الأزرق البحري تزيّن أحدهما بالرقائق الذهبية التي أضفت عليه لمسة من الإشراق. بالإضافة إلى صنادل ذات كعوب منخفضة وحذاء "إسكاربان" ذو كعب مرتفع. وتضمّنت المجموعة الرمضانية أيضاً أحذية رياضيّة تلوّنت بالأبيض والذهبي.

- حقائب تزيّنها لمسات شرقيّة:

من أبرز الحقائب التي تضمّنتها هذه المجموعة، حقيبة Mercer Studio العصرية والراقية في الوقت نفسه كونها تنتقل بكل سهولة من النهار إلى ما بعد ساعات العمل. وهي تتميّز بجسم من الجلد المحبوك وقفل على شكل حلية، وتتوفر بألوان أزرق أدميرال، الأحمر الهادئ، وأصفر الشوفان.

حقيبة Jade Clutch التي تتميز بحجمها الصغير المناسب للسهرات، وتترافق مع حزام قابل للنزع مما يسمح لها بالتحوّل إلى حقيبة تحمل بالكتف نهاراً.

حقيبة Barbara Clutch التي تزيّنها تصاميم من الأزهار تمّ تنفيذها بالجلود المعدنيّة وترافقها حاملة للبطاقات متناسقة معها. ومن المنتظر أن تصبح جميع قطع هذه المجموعة في الأسواق بدءاً من شهر أيار/مايو المقبل.