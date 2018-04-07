10 نصائح فعّالة لزيادة كثافة الشعر

للحصول على #شعر صحيّ، حيويّ، وكثيف لا يكفي الاستعانة بمستحضرات تعتني به وتغذّيه، ولكن يجب أيضاً تبنّي مجموعة من القواعد الحياتيّة التي تعطي نتائج فعّالة جداً في حال المواظبة على تطبيقها. فيما يلي 10 نصائح تساهم في جعل الشعر أكثر كثافة، تعرّفوا عليها واختاروا منها ما يناسبكم.

1- نظام غذائي خاص بالشعر:

يؤثّر #النظام_الغذائي بشكل مباشر على صحّة الشعر وكثافته، ولذلك احرصوا على أن يكون نظامكم الغذائي غنيّاً بالبروتينات، والحوامض الدهنية الأساسية، والفيتامينات من فئةA و BوE بالإضافة إلى الزنك، والحديد التي نجدها بشكل أساسي في اللحوم، والأسماك، والفاكهة، والخضار، والزيوت النباتية.

2- الكيراتين لترميم الشعر:

يقوم جسمنا بتصنيع مادة #الكيراتين من البروتينات التي يؤمنها النظام الغذائي، ولكن يمكننا الحصول على المزيد من هذه المادة عبر تناول مكملات غذائية مما يساعد على تقوية الشعر وجعله أكثر كثافة.

3- السبيرولين لتحسين نوعية الشعر:

#السبيرولين هي نوع من الطحالب الغنية بالحديد والبيتاكاروتين. وهي تتمتع بمفعول مضاد للسموم، مقوّي للشعر، ومعزّز لصحة البشرة. يمكن أن نجدها على شكل بودرة في متاجر بيع الأغذية الطبيعية، على أن تتم إضافتها إلى الأقنعة والخلطات التي نحضرها في المنزل للعناية بالشعر.

4- الحنة لشعر أكثر سماكة:

للحفاظ على لون الشعر الطبيعي يُنصح باختيار الحنة غير الملوّنة، التي يتمّ خلطها بالمياه الساخنة ومن ثمّ تطبيقها على الشعر لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعتين قبل غسله جيداً. فهي تغلّف الشعر بطبقة حامية تجعله أكثر كثافة كما تزيد من نعومته، وحيويته، وإشراقه.

5- قناع الصلصال لكثافة إضافية:

يشكّل قناع الصلصال أحد الوسائل الطبيعية الفعّالة جداً في جعل الشعر يبدو أكثر كثافة. ابدؤوا باختيار نوع الصلصال الذي يناسب طبيعة الشعر: الأبيض للشعر العادي، الوردي للشعر الجاف، والأخضر للشعر الدهني، على أن يتمّ خلطه مع القليل من المياه المعدنيّة وإضافة بضع نقاط من زيت أساسي تختارونه حسب الرغبة. يُطبّق هذا الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل #الشامبو على أن يتم ترطيب الشعر بعد ذلك بقناع مرطّب.

6- تجنّبوا السيليكون الذي يخنق الشعر:

يدخل السيليكون في تركيبة العديد من #المستحضرات المكثّفة للشعر بهدف إضفاء المزيد من الحجم عليه. ولكن يُنصح بعدم الإفراط في استعمال هذا النوع من المستحضرات كونها تجفّف ألياف الشعر وتزيد من تقصّفه.

7- تفويح الشعر بحليب الشعير:

تلعب طريقة تفويح الشعر دوراً أساسياً في الحفاظ على حيويته ولمعانه. وينصح #الخبراء في هذا المجال بتحضير حليب الشوفان عبر إضافة 4 ملاعق كبيرة من رقائق الشوفان إلى ليتر من الماء الغالي، وترك الخليط قليلاً قبل تصفيته للحصول على حليب يستعمل لتفويح الشعر وجعله أكثر كثافةً.

8- تسريح الشعر بعد حني الرأس:

إن حني الرأس إلى الأسفل عند تسريح الشعر يساهم في رفع الجذور مما يجعل الشعر يبدو أكثر كثافة. ويمكن الاستعانة أيضاً ببعض أنواع الرذاذ المكثّف التي تغلّف الشعر بطبقة إضافية تجعله يبدو أكثر كثافة.

9- تجفيف الشعر بالهواء الطلق:

يتأثر الشعر الرقيق بشكل سلبي بالاستعمال المتكرر لأدوات التجفيف والتمليس الكهربائية. ولذلك يُنصح بترك الشعر يجفّ في الهواء الطلق مع تمرير الأصابع فيه بين الحين والآخر. فمن شأن ذلك أن يجعله يبدو أكثر كثافة، ويمكن الاستعانة في هذه الحالة بوضع القليل من الرغوة المصففة على الأصابع قبل تمريرها في الشعر.

10- الاستعانة بتقنية الوشم:

يمكن الاستعانة بتقنية Dermopigmentation التي تتميّز بكونها نوعاً من الوشم لتغطية مناطق فروة الرأس التي تعاني من قلّة كثافة الشعر فهي تشبه إلى حدّ بعيد الوشم الذي يطبّق على الحاجبين وتعطي نتائج فعّالة في هذا المجال.