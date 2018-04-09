أضخم عروض "دولتشي أند غابانا" أقيم في نيويورك

خلال السنوات الستة الأخيرة، تنقّلت عروض دار Dolce&Gabbana# للخياطة الراقية المعروفة بال #Alta Moda وAlta Sartoria بين مدن مختلفة داخل إيطاليا وخارجها منها: كابري، صقليّة، لندن وطوكيو. ولكنها المرة الأولى التي يُقدّم فيها هذا العرض في مدينة نيويورك التي يقول عنها دومينيكو دولتشي أحد مصمّمي الدار: "بالنسبة إلينا نيويورك هي المدينة حيث الأحلام تتحوّل إلى حقيقة."

الأحلام تحوّلت فعلاً إلى حقيقة مساء أمس الأحد من خلال أضخم عروض Dolce&Gabbana الذي تمّ تقديمه في مسرح Metropolitan Opera وعلى أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية المخضرمة ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة بأزياء الكوتور لربيع 2018 حوالى 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة.

شهد هذا العرض حضور نجمات عالميات أمثال ديان كروغر، داكوتا فانينغ، كاثرين زيتا جونز، وجايمي فوكس. وشاركت في عرض الأزياء عارضات شهيرات نذكر منهن: #نعومي_كامبل، كارلي كلوس، جوان سمولز، آشلي غراهام، #حليمة_أدن ...أما أثواب السهرة الفاخرة التي ارتدتها العارضات فتزيّن العديد منها بصور تجسّد مشاهد من حياة مدينة نيويورك. كما تزيّنت جميع الإطلالات بالعديد من اللمسات الأيقونية الغالية على قلب مصمما دار Dolce&Gabbana ومنها: الورود، الطبعات الحيوانية، والريش، والفرو، واللمسات البرّاقة بالإضافة إلى التيجان التي زيّنت رؤوس العارضات. تعرّفوا على بعض أبرز تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.