هذه أسرار الحفاظ على شفاه شابة على الدوام

تشكّل الشفاه بعد العينين المنطقة الثانية من الوجه المعرّضة للإصابة بالتجاعيد المبكرة، فما هي أفضل الوسائل في #العناية والماكياج التي يمكن أن تساعدنا في تأخير ظهور علامات #الشيخوخة التي تعكّر صفاء الابتسامة.

- في العناية:

• يعتبر #التدخين المسؤول الأول عن التجاعيد المبكرة التي تطال محيط #الشفاه، أما العوامل الأخرى كالسترس، والتلوث، والتعرّض للشمس فتلعب دوراً ثانوياً في هذا المجال.

• ينصح خبراء العناية بالبشرة بالمواظبة على الخضوع لخطوات التنظيف، والتقشير، والترطيب في هذه المنطقة الحساسة جداً من الوجه. وبما أن تركيبة بشرة محيط الشفاه تشبه بحساسيتها بشرة محيط العينين فمن الممكن للكريمات المضادة للشيخوخة التي نستعملها على محيط العينين أن تستعمل أيضاً على محيط الشفاه صباحاً ومساءً.

• إن تقشير بشرة محيط الشفاه مرة أو اثنتين في الأسبوع يساعد في تنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة الحساسة، كما يخلّصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها ويخفف من ظهور التجعيدات الصغيرة المحيطة بالفم.

• من الممكن الاستعانة بمقشّرات خاصة بالشفاه متوفرة في الأسواق أو تحضير خلطة تقشير في المنزل مصنوعة من السكر والعسل أو السكر والزيت، أما استعمال فرشاة أسنان جافة لتقشير بشرة الشفاه فهو أمر غير محبّذ به كون هذا النوع من التقشير قاسٍ جداً على بشرة الشفاه الرقيقة.

• من الضروري ترطيب الشفاه بعد التقشير باستعمال القليل من القناع المغذي الخاص بالوجه على محيط الفم وتركه لمدة 20 دقيقة قبل إزالة وتطبيق بلسم على الشفتين يكون غنياً بزبدة الشيا أو شمع العسل.

- في الماكياج:

• إن العنصر الأساسي وراء ثبات ماكياج الشفاه هو قلم أساس الشفاه الغنيّ بالسيليكون. فهو يحول دون تسرّب أحمر الشفاه إلى الخطوط والتجاعيد الصغيرة المحيطة بالفم، وهو مثالي للاستعمال تحت جميع أنواع أحمر الشفاه.

• عند تحديد محيط الشفاه بالقلم لا تجعلوا خطّه يصل إلى زوايا الفم حتى لا تبدو أطراف الشفاه كأنها هابطة.

• بعض ألوان أحمر الشفاه تجعل الأسنان تبدو بيضاء والابتسامة مشرقة فيما تنعكس ألواناً أخرى اصفراراً على الأسنان ومنها التدرجات القويّة للبرتقالي، والفوشيا، والوردي، والبنفسجي، بالإضافة إلى البيج الفاتح جداً.

• تذكّروا دائماً أن أحمر الشفاه بصيغة الغلوس يناسب الجميع وخاصة الشفاه الرقيقة كونه يجعلها تبدو مكتنزة، على أن يتم استعماله بعد تخطيط محيط الشفاه بقلم يحتوي في تركيبته على السيليكون.

• اختاروا الغلوس بتدرجات الوردي، أو العنابي، أو الأحمر أما أحمر الشفاه ذات التركيبة الساتينية فيؤمن عادةً نسبة ترطيب عالية للشفاه ويكون مثالياً لماكياج السهرات. وينصح دائماً بتطبيق لمسة من الغلوس في وسط الشفة العليا والسفلى فوق أحمر الشفاه الساتيني لإضفاء لمسة من الإشراق على الابتسامة.

• تجنّبوا قدر المستطاع الصيغ الكامدة من أحمر الشفاه كونها تجعل الشفاه تبدو جافة وتسلّط الضوء على تجاعيدها.