هل الكيراتين مكوّن سحري بالنسبة للشعر؟

يتميّز #الكيراتين بكونه بروتيناً طبيعياً يُستعمل في صالونات التجميل وفي المنزل من خلال #علاجات_للشعر تحميه وتملّسه دون إلحاق الأذى به.

يقوم جسمنا عادةً بتصنيع الكيراتين على مستوى الأظافر والشعر، ويتكوّن شعرنا بنسبة 85بالمئة من هذا البروتين الذي يساهم في تقويته وحمايته من الاعتداءات الخارجية، الأشعة ما فوق البنفسجية والتلوث. ويؤدي تعريض الشعر إلى الاعتداءات التي يخلّفها التلوين والتمليس إلى انخفاض في نسبة تصنيع الكيراتين بشكل طبيعي مما يفرض الخضوع لعلاجات تعوّض عن هذا النقص.

يُستعمل الكيراتين كعلاج لتقوية آلية التصاق خلايا الشعر فيما بينها. وهو يلعب دوراً بارزاً في تمليس سطح الشعر وتعبئة الفراغات المتواجدة فيه مما يجعله أكثر نعومة ولمعان.

- من التمليس البرازيلي إلينا:

تعود الشعبية التي اكتسبها الكيراتين إلى استعماله بكثافة في تقنيّات التمليس البرازيلي للشعر. فبفضل هذا البروتين يعمل التمليس البرازيلي على تغيير بنية الشعر بالعمق وهو يسمح للشعر المجعّد والخشن أن يتحوّل إلى مالس وناعم.

وقد أدى نجاح الكيراتين في الحصول على نتائج مثالية دون إلحاق الأذى بالشعر إلى إحداث ثورة في مجال تقنيّات تمليس الشعر مما أدى إلى انتشار استعماله في العديد من مستحضرات العناية بالشعر.

- الحماية والنعومة في الوقت نفسه:

يشدّد خبراء العناية بالشعر على فوائد واستعمالات الكيراتين المتعددة عند استعماله على شكل علاجات تمليس أو تجعيد شبه دائمة تطبّق في صالونات التجميل. أما في المنزل فيمكن استعمال مستحضرات غنيّة بالكيراتين مع أدوات التمليس للحصول على نتائج مثالية دون إلحاق الأذى بالشعر.

- علاج الكيراتين للشعر التالف:

عندما يكون الشعر تالفاً أو فاقداً للحيوية بعد التلوين، والتعرض للشمس أو التمليس المتكرر، ينصح الخبراء بإخضاع الشعر لعلاج مكثّف بالكيراتين يمتد على الأقل لثلاثة أسابيع يتم خلالها استعمال أنواع من الشامبو، والكونديشنر، والمصل، والقناع تحتوي على نسب عالية من الكيراتين. يساعد هذا العلاج على إعادة الحيوية والنعومة للشعر، ولكن من الضروري عدم استعماله لفترة طويلة حتى لا يثقل الشعر ويترك له المجال للحفاظ على حيويته بنفسه بعد انتهاء فترة العلاج.