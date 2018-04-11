صالون الساعات الراقية ينطلق من جدة إلى الرياض

يشكّل #معرض_الساعات_الراقية الشهير Salon des Grandes Complications مناسبة خاصة بعرض أحدث تصاميم الساعات الفاخرة في ربوع المملكة العربية #السعودية. ويُعقد هذا الصالون، بدعم من السفارة السويسرية في المملكة العربية السعودية وفيزا إنترناشونال، من 9إلى 12 نيسان/أبريل في مدينة جدة ومن 16 إلى 19 نيسان/أبريل في مدينة #الرياض.

يلعب هذا المعرض دور منصّة مثالية لعشّاق الساعات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط. وهو ملتقى للاحتفاء بصناعة الساعات الراقية، بالإضافة إلى كونه مناسبة هامة للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال صناعة الساعات التي تقدمها أشهر دور الساعات العالمية أمثال: Jaeger Le Coultre، وHarry Winston، وMont Blanc، وPanerai، وVacheron Constantin، وGirard Perregaux، وFaberge، وBreguet، وBlancpain...

وافتتح هذا المعرض الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود. ويعود تاريخ بداية هذا الصالون الخاص بالساعات الفاخرة إلى العام 2014، عندما تمّ تنظيمه في الإمارات العربية المتحدة لينتقل في العام 2017 إلى المملكة العربية السعودية ويتم تنظيمه في مدينة الرياض، أما هذا العام فسيقام بين مدينتيّ جدة والرياض ليقدّم أحدث تصاميم الساعات الراقية على الصعيد العالمي.