للمرة الأولى.. "كافالي" تقدّم عرضها في السعودية

من المنتظر أن تقدّم دار Roberto Cavalli الإيطالية العريقة عرضاً لأزيائها الخاصة بخريف وشتاء 2018 في فندق ريتز كارلتون الرياض في 14 من الشهر الجاري. ويُقام هذا العرض في إطار فعاليات أسبوع الموضة العربي الذي ينظّمه مجلس الموضة العربي Arab Fashion Council، وهو أكبر هيئة أزياء في العالم تمثّل 22 دولة عربية وترعاها الأميرة نورا بنت فيصل آل سعود.

وسيكون أسبوع الموضة العربي المنصّة الوحيدة عالمياً لعرض تصاميم الكوتور الجاهزة Ready Couture، وهو نمط من الأزياء يجمع بين خصائص الأزياء الجاهزة من جهة والخياطة الراقية من جهة أخرى مقدّماً أزياءً مصممة بمعايير الأزياء الراقية تكون متوفرة في الأسواق بقياسات مختلفة.

وقد أعلنت دار Cavalli أنها ستقدم بهذه المناسبة مجموعتها الجديدة التي سبق أن عرضتها خلال فعاليات أسبوع ميلانو للموضة. وهي أعربت عن حماسها لدخول واحدة من أبرز أسواقها تلبية لدعوة تلقتها للمشاركة في أسبوع الموضة العربي الرسمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

تقدّم مجموعة Roberto Cavalli لخريف وشتاء2018 المصممة على يد المدير الإبداعي بول سوريدج مفهوماً جديداً للفخامة. ويعتمد هذا المفهوم على العناصر الأيقونية الغالية على قلب مؤسس الدار بنسخة معاصرة تتمثّل في قصّات حازمة، أكتاف متقوّسة، وخياطة رفيعة المستوى. وتتباين في كنف هذه المجموعة القطع المصممة من الصوف المطّاط، والحرير، والمحبوكات مع قماش الشيفون الفضفاض، والأقمشة المنسدلة، والقماش المجعّد الشفاف.

وهي تتضمن أيضاً تشكيلة من فساتين السهرة المستوحاة من أرشيف دار Cavalli والتي تمّ تقديمها بطريقة معاصرة تجمع بين الإبداع في التصميم والمهارة في التنفيذ.

