10 خلطات تخلّصكم بسهولة من الرؤوس السوداء

تندرج الرؤوس السوداء ضمن المشاكل التجميلية التي يعاني منها كل من يتمتع ببشرة مختلطة أو دهنية.

أما ظهورها فينتج عن أسباب متنوّعة منها: سوء العناية بالبشرة، النظام الحياتي غير المتوازن، التلوث، السترس، والتعب المزمن...ولكن من الممكن التخلّص من الرؤوس السوداء بسهولة عبر اعتماد ما يناسبكم من هذه الخلطات الطبيعية الفعّالة والسهلة التحضير والتطبيق.

- مقشّر الملح والليمون:

اخلطوا نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، الذي يتمتع بمزايا مطهّرة ومضادة للالتهابات، مع ملعقة كبيرة من ملح البحر ذو المفعول المضاد للبكتيريا وملعقة كبيرة من الماء الساخن.

طبّقوا هذا الخليط على مناطق الوجه التي يظهر عليها الزيوان، وخاصةً المنطقة الوسطيّة الممتدة من الجبين إلى الأنف والذقن. افركوا الخليط على البشرة لمدة 3دقائق بحركات دائرية، ثم اشطفوه بالماء الفاتر وانتظروا مدة دقيقتين قبل شطف البشرة من جديد بالماء البارد للمساعدة على انقباض المسام.

- خلطة بياض البيض وعصير الليمون:

اخلطوا جيداً في وعاء عميق بياض بيضتين ذات مفعول قابض للمسام مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طبّقوا هذا القناع على البشرة واتركوه لمدة ربع ساعة حتى يجفّ قبل إزالته بنعومة، ثمّ اشطفوا الوجه بالماء البارد للمساعدة على انقباض المسام.

- مقشّر العسل والليمون:

اقطعوا حبة ليمون إلى نصفين وضعوا على كل نصف القليل من العسل الذي يفتح البشرة ويجعلها مشرقة، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من السكر الذي يلعب دوراً مقشّراً. مرروا نصف الليمونة بحركات دائرية ناعمة على مناطق الوجه حيث يظهر الزيوان واتركوا الخليط على البشرة لمدة 5دقائق قبل غسله بالماء البارد.

- خلطة الكركم والحليب:

اخلطوا في وعاء عميق ملعقة صغيرة من بودرة الكركم المعروفة بفوائدها المضادة للبكتيريا مع ملعقة صغيرة من الطحين، 5 ملاعق كبيرة من الحليب السائل وملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ابدأوا بتعريض وجهكم لبخار الماء الساخن للمساعدة على فتح المسام، ثمّ طبقوا خلطة الكركم على بشرة الوجه واتركوها لمدة ثلاثة أرباع الساعة قبل شطف البشرة بالماء الفاتر.

- قناع الغاسول المغربي:

اخلطوا ملعقة كبيرة من الطين المغربي المعروف بالغاسول مع ملعقتين كبيرتين من ماء زهرة الشاي المعروف بفوائده المنقّية والمضادة للبكتيريا. طبّقوا الخليط على مناطق البشرة التي تعاني من الزيوان ودلّكوه بحركات دائرية ناعمة على مناطق الوجه حيث يظهر الزيوان واتركوا الخليط على البشرة لمدة 5 دقائق قبل غسله بالماء البارد.

- مقشّر السكر والزيت:

اخلطوا 3ملاعق كبيرة من السكر مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون الذي يحارب ترهل الجلد ويجعل البشرة أكثر إشراقاً. طبّقوا هذا الخليط على كامل الوجه مع التركيز على المناطق التي يظهر فيها الزيوان ثمّ دلّكوها بحركات دائرية للاستفادة من المفعول المقشّر للسكر. وأخيراً اشطفوا البشرة بالماء البارد قبل تطبيق لوشن مرطّب عليها.

- خلطة الجيلاتين والحليب:

اخلطوا ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة مع ملعقة كبيرة من الحليب السائل. سخّنوا المزيج على نار هادئة حتى يذوب الجيلاتين في الحليب ويتحوّل الخليط إلى عجينة رخوة تُترك حتى تبرد قبل تطبيقها بواسطة فرشاة على مناطق الوجه التي يظهر عليها الزيوان.

اتركوا هذا القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلوه كما تزيلون الورق اللاصق وستلاحظون أن الرؤوس السوداء التصقت به ولم تعد على البشرة.