إصداران خاصان بالشرق الأوسط يحملان توقيع "بولغاري"

ضمن مجموعتها من الأكسسوارات الفاخرة للخريف والشتاء المقبلين، تقدّم دار #بولغاري Bulgari حقيبتين من جلد الثعبان الفاخر بتدرجات البرغندي تخصّصها لمحبّات #الأناقة في الشرق الأوسط.

هذا الإصدار الخاص من حقيبة Serpenti أصبح متوفراً في نقاط بيع أكسسوارات Bulgari المنتشرة في مناطق عربية متعددة. تعرّفوا عليه فيما يلي وعلى مجموعة من أبرز #أكسسوارات هذه الدار الإيطالية الفاخرة للموسم القادم:

- حقيبة Diva’s Dream المصنوعة من جلد العجل بلون الكهرمان. وهي تتميّز بغطاء قابل للطي وأداة إغلاق على شكل حلية من المينا البرّاق باللون نفسه بالإضافة إلى حزام سلسلي من الجلد قابل للتعديل. وتتوفر هذه #الحقيبة أيضاً بنسخ مصنوعة من جلد الثعبان.

- حقيبة Serpenti Forever المصنوعة من جلد العجل الأسود والمخططة باللونين الفضي والبرونزي. تتزين هذه الحقيبة بأداة إغلاق مطلية بالذهب على شكل رأس أفعى باللونين الأبيض والأسود وعينين من العقيق اليماني.

- حقيبة Serpenti Forever Quilted Stardust التي تتزين بمسامير معدنية تستعيد أنماط كانت شائعة في سبعينيّات القرن الماضي، بالإضافة إلى أداة إغلاق مطلية بالذهب تأخذ شكل رأس أفعى من المينا الأسود وعينين من العقيق.

- مجموعة من المنسوجات الحريرية المستوحاة من الفنون الشعبية التي تجسّد المعالم الأيقونيّة لدار Bulgari ابتداءً من أوشحة Serpenti Block وPop Corn Carves وصولاً إلى الأوشحة الحريرية الصغيرة الحجم ذات الطابع العصري التي يمكن لفّها حول الرقبة أو الرسغ، أو حتى ربطها بالحقيبة.