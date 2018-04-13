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إصداران خاصان بالشرق الأوسط يحملان توقيع "بولغاري"

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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ضمن مجموعتها من الأكسسوارات الفاخرة للخريف والشتاء المقبلين، تقدّم دار #بولغاري Bulgari حقيبتين من جلد الثعبان الفاخر بتدرجات البرغندي تخصّصها لمحبّات #الأناقة في الشرق الأوسط.

هذا الإصدار الخاص من حقيبة Serpenti أصبح متوفراً في نقاط بيع أكسسوارات Bulgari المنتشرة في مناطق عربية متعددة. تعرّفوا عليه فيما يلي وعلى مجموعة من أبرز #أكسسوارات هذه الدار الإيطالية الفاخرة للموسم القادم:

إصدار خاص بالشرق الأوسط إصدار خاص بالشرق الأوسط
إصدار خاص بالشرق الأوسط إصدار خاص بالشرق الأوسط

- حقيبة Diva’s Dream المصنوعة من جلد العجل بلون الكهرمان. وهي تتميّز بغطاء قابل للطي وأداة إغلاق على شكل حلية من المينا البرّاق باللون نفسه بالإضافة إلى حزام سلسلي من الجلد قابل للتعديل. وتتوفر هذه #الحقيبة أيضاً بنسخ مصنوعة من جلد الثعبان.

ديفاز دريم ديفاز دريم
ديفاز دريم ديفاز دريم

- حقيبة Serpenti Forever المصنوعة من جلد العجل الأسود والمخططة باللونين الفضي والبرونزي. تتزين هذه الحقيبة بأداة إغلاق مطلية بالذهب على شكل رأس أفعى باللونين الأبيض والأسود وعينين من العقيق اليماني.

سيربنتي فوريفير سيربنتي فوريفير

- حقيبة Serpenti Forever Quilted Stardust التي تتزين بمسامير معدنية تستعيد أنماط كانت شائعة في سبعينيّات القرن الماضي، بالإضافة إلى أداة إغلاق مطلية بالذهب تأخذ شكل رأس أفعى من المينا الأسود وعينين من العقيق.

سيربنتي فوريفير كيلتد ستاردست سيربنتي فوريفير كيلتد ستاردست

- مجموعة من المنسوجات الحريرية المستوحاة من الفنون الشعبية التي تجسّد المعالم الأيقونيّة لدار Bulgari ابتداءً من أوشحة Serpenti Block وPop Corn Carves وصولاً إلى الأوشحة الحريرية الصغيرة الحجم ذات الطابع العصري التي يمكن لفّها حول الرقبة أو الرسغ، أو حتى ربطها بالحقيبة.

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كلمات دالّة

#موضة, #اكسسوار, #جمال, #أزياء

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