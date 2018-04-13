الخطوط العامودية تغزو أزياء هذا الربيع

تتميّز طبعة الخطوط بكونها المفضّلة لدى العديد من النساء اللواتي يبحثن عن إطلالات تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية. وهي تضفي لمسة من الحيوية على أزيائنا في حال اعتمادها كطبعة أساسية لكامل الإطلالة أو بلمسات بسيطة على الأكسسوارات فقط. تعرّفوا فيما يلي على القواعد الأساسية التي يجي تبنّيها والأمور التي يجب تجنّبها للحصول على إطلالة مخطّطة أنيقة.

- تندرج #طبعة_الخطوط_العامودية بين الطبعات الأكثر رواجاً هذا الموسم. جرّبي اعتمادها في الإطلالات النهارية " #الكاجوال " و "الشيك"، وحتى في #الأزياء الخاصة بالمناسبات. كما يمكن الخلط بينها وبين طبعات أخرى كطبعة الورود أو طبعة البولكا للحصول على إطلالة مبتكرة.

- اجعلي من البلوزة القطنية المخططة قطعة أساسية في إطلالاتكِ اليومية. يمكنكِ تنسيقها مع سروال من الدنيم لإطلالة "كاجوال" أو مع تنورة مطبّعة بالورود لطلّة مبتكرة.

- اختاري ثوباً طويلاً تزيّنه طبعة الخطوط العامودية عندما ترغبين بزيّ مريح وعمليّ في الوقت نفسه. يمكنكِ تنسيقه مع حذاء رياضي باللون الأبيض لإطلالة عصريّة أنيقة.

- يمكنكِ اعتماد طبعة الخطوط في أكسسواراتكِ لتزيين وشاح أو حقيبة يد يضيفان لمسات من الحيوية على الإطلالات الأحادية اللون ذات القصات البسيطة.

- لمواكبة موضة هذا الموسم، اختاري تنورة طويلة تزينها الخطوط العامودية ونسّقيها مع "تي شيرت" قطنيّة.

- عند اعتماد جامبسوت مخطط أو ثوب طويل مخطط، نسّقي إطلالتكِ مع حزام جلدي يساعدكِ في تحديد خصركِ.

- تجنّبي طبعة الخطوط الأفقية واستبدليها بالخطوط العامودية التي تجعل قوامكِ يبدو ممشوقاً.

- عند الرغبة باعتماد طبعة الخطوط لكامل الإطلالة، اكتفي باختيار قطعتين مخططتين في إطلالتكِ وابتعدي في هذه الحالة عن تنسيق أزيائكِ المخططة مع أكسسوارات مخططة أيضاً.