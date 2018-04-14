فستان زفاف ميغان ماركل.. محتشم ويتجاوز 400 ألف سترليني

مع اقتراب موعد #زفاف_الأمير_هاري و #ميغان_ماركل الشهر المقبل، عرضت دار أزياء فرنسية فساتين أفراح ملكية قالت إنها تعود للقرنين السابع والثامن عشر الميلادي، وصولاً إلى فستان زفاف دوقة كمبريدج كيت ميدلتون.

دار العرض توقعت أن يكون فستان زفاف ميغان ميركل ملكياً واستثنائياً.

فما يزال زفاف الأمير هاري وميغان ما يصنع الحدث الملكي في #بريطانيا والعالم.

وقبيل أسابيع من حفل زفاف ماركل، يتطلع البريطانيون وغيرهم إلى الفستان الذي ستطل به ميغان في كنيسة سانت جورج.

الفستان لا يزال لغزاً، حيث لم يكشف عن دارالأزياء التي اختارتها العروس لتصميمه. فيما قالت وسائل إعلام محلية إن ثمنه تجاوز 400 ألف جنيه إسترليني، مشيرة إلى أنه سيكون تقليدياً يخضع للمعايير الملكية، كالاحتشام والأكمام والذيل الطويل.

يذكر أن قلعةChamps-sur-Marne التاريخية جمعت فستان زفاف جوزيفين زوجة نابليون وآخريات.

ووفق القيمين على المعرض الفرنسي فإن الفساتين الملكية في ذلك الوقت لم تكن ساحرة وباللون الأبيض، بل كانت كانت تصنع من القطن وباللون الأزرق أو الوردي وحتى اللون الأسود.

ومع التطور أصبح فستان الزفاف من الحرير والدانتيل.

من جانبها، قالت مسؤولة المعرض نتالي هاران: "في القرن السابع عشر أخذت أزياء العروس منحى آخر فاصبحت تشع باللون الأبيض الذي يرمز للنقاء وبدأ استخدام الأقمشة المخملية والحلي من الماس والاحجار الكريمة الملكية".