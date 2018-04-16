السعودي محمد آشي.. ريش وقصات جريئة لهذا الربيع

بعد مرور 10 أعوام على دخوله مجال تصميم الأزياء، أصبحت مجموعات المصمم السعودي محمد آشي مناسبة منتظرة في عالم الموضة. وقد شكّل إطلاق مجموعة المصمم من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2018 موعداً لتقديم أزياء تضجّ بالفخامة والأنوثة البالغة تليق بأرقى مناسبات هذا الموسم.

كعادته ركّز آشي في تنفيذ أزيائه على استعمال خامات الكريب، والأورغنزا، والدانتيل التي حوّلها إلى إطلالات رومنسيّة وعصريّة على السواء. وقد استعان بالقصّات الدراماتيكية الجريئة، والطبقات المتعددة، والأكمام المنفوخة لإضفاء أحجام لافتة على أزيائه.

دخل الريش والتطريز الفاخر على العديد من إطلالات هذه المجموعة مما أضاف عليها لمسات من الفخامة والترف، كما استعان المصمم بالكشاكش التي نفذ بعضها بالأقمشة المكسّرة محوّلاً عارضاته إلى فراشات يتمايلن بأناقة لافتة.

اعتمد آشي الأبيض كلون أساسي في هذه المجموعة الربيعيّة، ولكنه استعان أيضاً بسحر الأسود، ورصانة الرمادي الفاتح والزيتي، وإشراق الأحمر والبرتقالي ليقدّم تصاميم فاخرة لمناسبات هذا الموسم. تعرّفوا على بعضها فيما يلي.