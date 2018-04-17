خلطات لونيّة مبتكرة لقفاطينكِ الرمضانية

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يزداد بحث السيدات العربيات عن تصاميم جديدة لقفاطين وعبايات تتناسب مع أجواء مناسبات واستقبالات هذا الشهر الكريم.

وفي هذا الإطار أطلق مصممان كنديان مجموعة رمضانيّة مصغّرة تلقي نظرة جديدة على القفطان لتقدّمه بأسلوب متعدد الألوان ومبتكر على السواء.

فمن مقرّ إقامتهما في مدينة تورنتو الكندية، إهتمّ مصمما علامة Greta Constantine: كيرك بيكرسجيل وستيفان وونغ بأناقة المرأة العربية وقررا تقديم رؤيتهما الخاصة للقفطان باستخدام خلطات لونية مذهلة وخامات فاخرة تزيّنت بقصّات هندسية بالإضافة إلى العقد والكشاكش التي أضافت عليها لمسات حيوية. وقد قال المصممان في هذا الإطار: في السنوات العشرة الأخيرة لمسنا قوة التواصل بين مناطق مختلفة من العالم، وقد أردنا لهذه المجموعة من القفاطين أن تكون شاهداً حيّاً على هذا التواصل في عالم الموضة الذي سقطت معه كل حواجز مرتبطة باختلاف البيئة، والثقافة، واللغة.

أكثر ما لفتنا الخلطات اللونية المبتكرة التي تمّ اعتمادها في هذه القفاطين: فقد تناسق الأخضر، والوردي، والبرغندي بأناقة لافتة، وامتزج البرتقالي مع الوردي والأزرق بتناسق فاجأنا، أما الأصفر فامتزج مع الأسود والرمادي، ودخل العاجي على الأزرق ليضيف عليه لمسات من النضارة.

تتوفر هذه المجموعة من القفاطين في متاجر "إيتوال لابوتيك" في مول الإمارات، والرياض، والكويت، وغاليري لافاييت.