عزة فهمي تطلق مجموعتها الجديدة من المجوهرات الشرقية

عزّة فهمي اسم أشهر من أن يُعرّف في مجال تصميم وصناعة المجوهرات ذات الطابع الشرقي. فهذه المصممة المصرية معروفة باستخدامها للكلمات العربية والشعر العربي لخلق خطوط مزخرفة منقوشة على الفضة ومطعّمة بالذهب لتزيين قطع الحلي التي تبتكرها. أما جديدها فمجموعة من التصاميم، تقدّمها في استقبال شهر رمضان المبارك، تتناسق بامتياز مع القفاطين والعبايات التي يتم ارتداؤها لتلبية دعوات الإفطار والسحور.

بعد مسيرة طويلة في مجال تصميم المجوهرات بلغت حوالي 50 عاماً، استطاعت عزة فهمي أن ترسم لنفسها أسلوباً خاصاً مستوحى من التاريخ والحضارات العربية. وقد لاقى أسلوبها هذا رواجاً في عالمنا العربي واهتماماً في العالم الغربي مما حوّلها إلى أشهر مصممة مجوهرات عربية.

جديد عزة فهمي مجموعة من المجوهرات تطلقها مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان المبارك. وقد تضمّنت عقود، وأقراط، وخواتم، وأزرار تزيّنت بنقوش شرقية وكلمات عربية تمّ تنفيذها بالذهب الأصفر والفضة. فجأت أشبه برسائل ثقافية تحوّل التراث إلى حلية تضفي لمسة من الأناقة والتميّز على إطلالاتنا. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.