هذه هي مجموعة "روبيرتو كافالي" الجديدة من النظارات

أطلقت دار #روبيرتو_كافالي Roberto Cavalli مجموعتها من #النظارات_الشمسية والطبية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين. وقد توجّهت في تصاميمها إلى المرأة العصرية الجذّابة والمفعمة بالطاقة والحيوية.

استمدت هذه الدار الإيطالية العريقة إلهامها في هذه المجموعة من 4 مفاهيم رئيسيّة.

أول هذه المفاهيم كانت الدوائر التي أعطت شكلها للنظارات الطبيّة والشمسيّة على السواء. وقد أضفى شعار العلامة الذي زيّن ذراعي #النظارات وعدساتها العاكسة للضوء لمسة من الحداثة على الأشكال فيما بثّت الخطوط الرفيعة المائلة لمسات من الرقة والنعومة على التصاميم.

المفهوم الثاني جاء مستوحى من #موضة خمسينيّات القرن الماضي، حيث تميّزت النظارات بأحجامها الكبيرة، وألوانها الشفّافة، وأحجار الكريستال التي زيّنتها مضيفةً عليها لمسات فاخرة.

أما المفهومين الأخيرين فتمثّلا في استخدام تفاصيل مستوحاة من شكل الفراشة والأفعى، حيث أعيد إحياء نمط الأفعى الذي غدا عنصراً رائجاً في #الأكسسوارات والملابس. وهو لم يظهر على ذراعيّ النظارات فقط بل استُعمل أيضاً على جسور الإطارات ليزيد التصاميم تميّزاً. وتأتي بعض الموديلات التي تزيّنها الفراشات لتكون الأكثر ترفاً في هذه المجموعة حيث تتزيّن بأحجار من الكريستال تمّ تثبيتها باليد. وقد أصبحت هذه المجموعة متوفرة في الأسواق منذ بداية الشهر الجاري، أما أسعار تصاميمها فتبدأ من 1450 درهماً إماراتياً.