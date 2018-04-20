نانسي ونادين نجيم تتنافسان على لقب جديد بالموريكس

أقيم مساء الخميس حفل توزيع جوائز الموريكس دور بنسخته الـ18 في كازينو لبنان. وقد شكّل هذا الحدث مناسبة جمعت نجوم ونجمات #العالم_العربي الذين توافدوا إلى لبنان لتلقّي جوائز تقديريّة لإنجازاتهم في مجالات فنيّة متنوّعة.

وكالعادة حرصت النجمات على الاهتمام بأناقتهن أثناء مرورهن على البساط الأحمر للحفل، ولكن بقيت إطلالاتهن عاديّة رغم أن أزيائهن حملت تواقيع أشهر المصممين العرب فمن كانت الأكثر أناقةً بينهن؟

- حصدت نانسي عجرم جائزتي نجمة الغناء اللبناني والألبوم الغنائي المتميّز للعام. وقد أطلّت بكامل أناقتها بثوب باللون الذهبي الهادئ حمل توقيع دار جورج حبيقة.

- لفتت النجمة نادين نسيب نجيم الأنظار بثوبها الأسود المزيّن بالتطريز الفضي الغني الذي حمل توقيع دار زهير مراد. وقد بدت إطلالتها أنيقة جداً لدى تسلّمها جائزة أفضل ممثلة لبنانية عن دورها في مسلسل "الهيبة".

- اختارت مقدمة الحفل كارلا حداد أن تظهر بإطلالتين مختلفتين حملتا توقيع دار إليو أبو فيصل، حيث ظهرت على البساط الأحمر للحفل بجامبسوت باللون الأخضر الباستيلي تزيّن بالريش ورافقه ذيل طويل ثمّ بدّلت لباسها لتقدّم الحفل بثوب باللون الرمادي الفاتح تزيّن بالتطريز.

- النجمة التونسيّة هند صبري حصلت على جائزة أفضل ممثلة عربية في #الدراما_المصرية عن دورها في "حلاوة الدنيا". وقد تسلّمت جائزتها بثوب أسود طويل تزيّن بالتطريز الفضي عند الخصر حمل توقيع دار جورج حبيقة.

- النجمة المصرية يسرا تسلّمت برفقة النجم أبو جائزة أفضل أغنية عربية للعام عن "3دقات". وقد اعتمدت في إطلالتها ثوباً من التول المطرّز بالأزهار الملوّنة حمل توقيع دار إيلي صعب.

- النجمة الجزائرية أمل بوشوشة لفتت الأنظار بثوبها الذهبي مكشوف الكتفين الذي حمل توقيع دار نيكولا جبران.

- الممثلة التركية سونغول اودان المعروفة باسم "نور" تسلّمت جائزة موريكس تكريمي لنجمة تركية. وقد بدا ثوبها المصنوع من الدانتيل باللون البيج أنيقاً ومتناسقاً مع قوامها الممشوق.

- ملكة جمال لبنان للعام 2000 ساندرا رزق بدت لافتة بثوب باللون الفضي البرّاق حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي.

وقد أجمع نقّاد الموضة والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي على أن التنافس كان شديداً بين النجمتين نانسي عجرم ونادين نسيب نجيم على لقب الأكثر أناقة في هذا الحفل، فهل توافقونهم الرأي؟