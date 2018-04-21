هذا جديد باسيل سوده في أسبوع الموضة بالرياض

قدّمت دار باسيل سوده مجموعتها من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2018 ضمن فعاليات أسبوع الموضة العربي الذي أقيم مؤخراً في مدينة الرياض. وقد لاقت هذه المجموعة اهتماماً لافتاً من قبل السيدات السعوديات اللواتي تابعن العرض وصحافة الموضة العربية والعالمية التي كانت حاضرة بكثافة لتغطية هذا الحدث المتمثّل بتنظيم أول أسبوع موضة في المملكة العربية السعودية.

من كنوز وروائع البحار والمحيطات استوحت دار باسيل سوده مجموعتها الخاصة بمناسبات هذا الموسم، والتي تميّزت بخطوطها المبتكرة وبالحرفيّة العالية في التنفيذ.

الفكرة الأساسية لهذا العرض ذو الطابع البحري تمّت ترجمتها من خلال التركيز على استعمال خامة التول التي تذكّر بشفافية مياه البحر. وقد تجلّت فخامة الإطلالات من خلال استعمال أقمشة الكريب المطبّع، والجورجيت، والزيبرلين المحبوك، والأورعنزا الملوّن يدوياً. وقد أتت التطريزات المستوحاة من مخلوقات البحر لتضيف لمسات راقية على الإطلالات.

ألوان هذه المجموعة جاءت بحريّة بامتياز ومستوحاة من حبر الحبار الأسود، وأبيض اللؤلؤ، والبيج الرملي، وتدرجات الأزرق المائي، والفوشيا، والوردي الهادئ، والأرجواني الصارخ، والبنفسجي. أما القصّات فتنوّعت بين قصة الحورية، والقصّة الأميرية، والقصّات المستقيمة القريبة من الجسم. وقد شكّل الحزام المزيّن بعقدة عند الخصر لمسة رومنسيّة أنيقة تكرّرت في العديد من الإطلالات كما تمّ اعتماد الأطوال المتعددة لإضافة حيوية لافتة على الأزياء.

تعرّفوا فيما يلي على مجموعة من أبرز إطلالات دار باسيل سوده التي تمّ تقديمها خلال أسبوع الموضة العربي في الرياض.