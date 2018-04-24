عروس زهير مراد تهوى الريش والتفاصيل الهندسيّة

قدّم المصمم اللبناني زهير مراد مؤخراً مجموعته الخاصة من #أزياء_العرائس لربيع وصيف 2019 ضمن فعاليات أسبوع نيويورك لأزياء الزفاف. وقد استوحى تصاميمها من فن العمارة، وتحديداً مبنى "كرايسلر" الشهير في مدينة نيويورك، وزيّنها بالرسومات الهندسية التي تذكّر بفن "الأرديكو" الذي برز في ثلاثينيّات القرن الماضي.

تضمّنت هذه المجموعة حوالي 20 إطلالة طغى عليها اللون الأبيض الكلاسيكي، وتألّفت جميعها من أثواب طويلة. وقد تمّ تنفيذ معظمها بقصّة الحورية والقصة المستقيمة التي تترافق مع تنانير مفتوحة من الأمام بتصميم أميريّ أو مبتكر.

تكرّر ظهور الأكتاف العارية في أكثر من إطلالة، كما ظهرت الأكمام الطويلة الشفّافة في إطلالات أخرى، مما أضاف لمسات رومانسيّة على الأثواب البيضاء العصريّة. وقد استعان المصمم بالريش لإضفاء بعض الترف الهوليوودي على تصاميمه، كما ركّز على تطريزات الأزهار النافرة لإضفاء بعداً جديداً على تصاميمه وقدّم الدانتيل بأسلوب متجدد بعيد عن الكلاسيكية، مما يجعل من تصاميمه عصريّة ومميزة في الوقت نفسه. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة #زهير_مراد الخاصة بعروس ربيع 2019 فيما يلي.