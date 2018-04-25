10 أطعمة مسؤولة عن جمال وصحّة الشعر.. هل تعرفونها؟

يلعب نظامنا الغذائي دوراً أساسياً في الحصول على شعر صحيّ يحافظ على جماله وينمو بسرعة. ولكن هل تعلمون ما هي الأطعمة الضرورية لصحة الشعر. تعرّفوا فيما يلي على أبرز 10 منها واحرصوا على إدراجها في نظامكم الغذائي اليومي:



1- السلمون للمعان الشعر:

تتميّز الأسماك الدهنية كالسالمون، والسردين، والإسقمري بغناها بحوامض أوميغا3 الدهنية المسؤولة عن لمعان الشعر. وبما أن جسمنا لا يستطيع تصنيع هذه الدهون، فمن الضروري أن يحصل عليها من تناول الأسماك الدهنية على الأقل مرة أو اثنتين أسبوعياً.

2- الزبادي لنموّ الشعر:

يتميّز الزبادي بغناه بالبروتينات وبعناصر أخرى مفيدة لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يحفّز عملية نمو الشعر. وهو غنيّ أيضاً بالفيتامينB الذي يُعرف أيضاً بحمض البانتوتينيك الذي يغذّي الشعر ويحارب تساقطه، ولذلك نجده يدخل في تركيبة العديد من المستحضرات المخصصة للعناية بالشعر.

3- السبانخ لحماية الشعر من الجفاف:

يتميّز السبانخ كما سواه من الخضار الورقيّة الخضراء بفوائد متعددة، فهو غنيّ بالفيتامينA، والحديد، والفولات، والبيتا كاروتين، والفيتامينC. وهذه العناصر تساهم جميعاً في الحفاظ على فروة رأس صحيّة وشعر حيويّ، كما تساعد في حماية الشعر من الجفاف الذي يزيد من مشكلة تكسّره وتقصّفه.

4- الجوافة لحماية الشعر من التكسّر:

تتميّز الجوافة بغناها بالفيتامينC، فكل كوب من هذه الفاكهة الاستوائية يحتوي على 377 ملليغراماً من الفيتامينC، أي أكثر بأربع مرات من حاجتنا اليومية منه. ويساعد الحصول على الكمية الكافية من هذا الفيتامين في تقوية الشعر وحمايته من التلف والتكسّر.

5- حبوب الفطور المدعّمة بالحديد للوقاية من تساقط الشعر:

يؤدي النقص في الحديد إلى ظهور مشكلة تساقط في الشع، ولذلك من الضروري أن نحصل على حاجتنا من هذا العنصر المعدني الغذائي المتوفر في اللحوم، والحبوب، والخضار الورقية الخضراء، وحبوب الفطور.

6- الدجاج لشعر أكثر متانة:

إن عدم الحصول على كفايتنا من البروتينات يسبب تساقط الشعر وتأخر في نمو الشعر الجديد. ولذلك من الضروري أن نحصل يومياً على كمية كافية من البروتينات على شكل لحم دجاج أو حبش التي يفضّل استهلاكها أكثر من لحوم العجل والغنم التي تكون عادةً أكثر غنى بالدهون.

7- البطاطا الحلوة للعناية بالشعر الفاقد للحيوية:

عندما يصل جفاف الشعر إلى مراحل متقدمة يفقد هذا الأخير لمعانه وحيويته. ويساعد تناول البطاطا الحلوة بشكل منتظم في تحسين حالة الشعر بفضل غناها بمضاد للأكسدة يُعرف بالبيتا كاروتين الذي يتحوّل في جسمنا إلى فيتامين A يحمي شعرنا من الجفاف. ويقوم الفيتامين A أيضاً بتنشيط إفرازات الغدد في فروة الرأس مما يساهم في ترطيب الشعر. ونجد الفيتامين A بكميات وافرة أيضاً في الخضار والفاكهة ذات اللون البرتقالي كالجزر، والمانغو، واليقطين.

8- القرفة لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس:

إن رشّ القرفة المطحونة على القهوة أو الحلويات التي نتناولها يساهم في تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس وتسهيل وصول الأوكسيجين والمغذيات إلى جريبات الشعر.

9- البيض لنموّ الشعر:

يؤمن تناول البيض حاجتنا من البروتينات، والحديد، والفيتامينB التي تساعد في تحفيز نموّ الشعر. أما النقص في هذه العناصر فيكون مسؤولاً عادةً عن تساقط الشعر وفقدانه لحيويته.

10- المحار للحفاظ على بنية الشعر:

يتميّز المحار بغناه بالزنك الذي يحارب بشكل فعّال تساقط الشعر ويقويّ بنيته. نجد الزنك أيضاً في لحم العجل، والسلطعون، والكركند، وحبوب الفطور المدعّمة فلا تتأخروا في إدراجها ضمن نظامكم الغذائي.