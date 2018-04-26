عروس إيلي صعب قادمة من ليالي الأنس في فيينا

قدّم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب مجموعته الجديدة من فساتين الأعراس لربيع 2019 التي جاءت مستوحاة من ليالي الأنس في فيينا مع ما يرافقها من حفلات تتميّز ببذخها وفخامتها، فإذا بنا أمام مشهد لعروس في قصر مذهّب تنتقل من غرفة إلى أخرى وهي تحلم بالحفل المسائي الكبير الذي سترتدي فيه ثوبها الأبيض الرائع.

اختار صعب لعروسه إطلالة رومانسية وعصريّة على حد سواء، فرأيناها تلتفّ بالدانتيل على شكل ثوب بقصّة الحورية القريبة من الجسم، أو تعتمد إطلالة أميرية بثوب ذي حجم متضخّم، خفيف وغنيّ بطبقات الأورغنزا والتول.

التفاصيل الحرفيّة الراقية غزت بكل تميّزها الأثواب البيضاء الطويلة لتعكس خبرة دار إيلي صعب العريقة في هذا المجال، فقد تزيّنت الكورسيهات بقصّات على شكل قلب لتكشف عن الأكتاف وتحدد الإطلالات عند الخصر، أما الياقات فدخلت عليها كشاكش من الدانتيل أضافت إليها لمسات من الترف، وتفتّحت الأزهار المرصعة بحبّات لامعة فوق التنانير لتزيد من بريقها.

وقد تألّقت الزخارف اللؤلؤية فوق الفساتين كنجمات منسّقة تحت أضواء الثريات في قاعة الاحتفال، لتتهادى العروس بإطلالات تذكّر بأناقة وجمال "سيسي" إمبراطورة النمسا وتنعكس بأناقتها في المرايا الموزّعة هنا وهناك في الصالونات الفخمة. تعرّفوا على بعض تصاميم إيلي صعب لعروس ربيع 2019 فيما يلي.