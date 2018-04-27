هذا ما قدمته مصممة الأميرة ديانا من أزياء في دبي

بعد عرضها منذ حوالي الشهرين مجموعتها الخاصة من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2018 في لندن، حملت المصممة البريطانية أماندا وايكلي مجموعتها هذه إلى دبي لتقدّمها إلى المرأة العربية. فما كان جديدها في هذا المجال، هي المعروفة بتوقيعها أزياء مشاهير العالم أمثال بيونسيه، ميغان ماركل، كايت ميدلتون، والأمير الراحلة ديانا.

طابع "الغلام روك" أو الروك الأنيق الذي برز في سبعينيّات القرن الماضي شكّل مصدر الوحي الأساسي لهذه المجموعة. وقد حرصت المصممة على اعتماد طبعات مصمّمة خصيصاً لعلامتها وتقديم أزياء يمكن ارتداؤها في المناسبات النهارية والمسائية على السواء.

إطلالات هذه المجموعة جاءت بسيطة ومشغولة بعناية في الوقت نفسه. وهي تترافق مع مجموعة من الأكسسوارات التي تضيف عليها لمسات خاصة. إذ تؤمن أماندا وايكلي أن اختيار الأكسسوارات ممكن أن يغيّر في هوية الزي وفي أسلوب ارتدائه، ولذلك فهي تعمد إلى تنسيق أزيائها مع عقود تأخذ شكل سلاسل ذهبية أو فضيّة، أحزمة عريضة وحقائب مصنوعة من جلود مطبّعة أو مزخرفة.

تألّفت مجموعة أماندا وايكلي للخريف والشتاء المقبلين من مجموعة إطلالات تضمّنت أثواباً مطبّعة، معاطف عصريّة، فساتين طويلة بقصّات قريبة من الجسم، سراويل بأرجل عريضة تمّ ارتداؤها مع بلوزات مخمليّة أو حريريّة، سترات "بايكر" تمّ ارتداؤها مع بنطلونات كلاسيكيّة أو مع أثواب مخرّمة. أما الألوان التي طغت عليها فكانت البرغندي، واللافندر، والعاجي، والأسود، والزيتي.

سيكون جزءاً من هذه المجموعة متوفراً في مول الإمارات بدبي منذ شهر تموز/يوليو على أن تكون المجموعة الكاملة متوفرة في الشرق الأوسط بدءاً من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.