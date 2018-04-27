هكذا تخلّصت أشهر عارضة أزياء في العالم من حبّ الشباب

تحمل الأميركية #كيندال_جينير لقب عارضة الأزياء الأكثر متابعةً على موقع انستغرام للعام 2017، إذ يبلغ عدد متابعيها حوالي 90 مليوناً. كما أنها تحمل لقب العارضة الأعلى أجراً في العالم في العام نفسه حسب إحصاءات مجلة Forbes العالمية. ولكن هل تعلمون أن هذه العارضة الشهيرة كانت تعاني من مشكلة تجميلية استطاعت أن تتغلّب عليها؟

تبلغ كيندال اليوم 23 عاماً من عمرها، وهي تتمتع بجمال لافت وبشرة صحيّة، لكن الأمر لم يكن دائماً كذلك. فقد عانت طوال فترة مراهقتها من مشكلة #حب_الشباب التي انعكست عليها بشكل سلبي جداً، ما جعلها تفقد الثقة بنفسها وتشعر بأنها منبوذة من الآخرين. وللتغلّب على هذه المشكلة كان عليها الخضوع لعلاج طبّي وتطبيق وصفة تقول عنها إنها "عجائبيّة".

هذه الخلطة سهلة التحضير والتطبيق وغير مكلفة وتجدون مكوّناتها عادةً في المطبخ. فأنتم بحاجة فقط إلى ملعقة صغيرة من العسل، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم المعروف أيضاً باسم "صودا الخبز". على أن يتم خلط هذه المكوّنات للحصول على عجينة يتمّ تطبيقها على حب الشباب وتركها لمدة نصف ساعة قبل غسل البشرة بالماء البارد.

ومن الخلطات التي أثبتت فعاليتها أيضاً في مجال #علاج_حب_الشباب:

• الفراولة والعسل: تتميّز فاكهة الفراولة بغناها بحمض الصفصاف ذي الفعالية الكبيرة في مجال علاج حب الشباب. وعند خلطها مع العسل ذي المفعول المضاد للالتهابات فإنها تتحوّل إلى علاج فعّال في هذا المجال. يكفي هرس 4 حبات من الفراولة وخلطها مع ملعقة كبيرة من العسل، على أن يتم تطبيق هذا الخليط على حب الشباب يومياً وتركه لمدة نصف ساعة قبل غسل البشرة بالماء البارد.

• بياض البيض والليمون: يتميّز الليمون بمفعوله المطهّر فيما يمدّ بياض البيض البشرة بالمغذيات التي تحتاجها. يناسب هذا القناع جميع أنواع #البشرة ما عدا البشرة الحساسة. لتحضيره، اخلطوا ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع بياض بيضة واحدة وطبّقوا الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة 3 مرات أسبوعياً، على أن يتم غسل البشرة بعد ذلك بالماء الفاتر وصابون خاص بعلاج حب الشباب.

• الأفوكادو والعسل: تتميّز فاكهة الأفوكادو بغناها بالمغذيات التي تعتني بالبشرة فيما يتمتع العسل بدور مضاد للالتهاب فعّال في مجال علاج حب الشباب، كما أنه يرطّب البشرة ويعمل على تخليصها من البكتيريا. لتحضير هذا القناع، اهرسوا نصف حبة من الأفوكادو وأضيفوا إليها ملعقة صغيرة من العسل قبل تطبيقها على البشرة لمدة نصف ساعة يومياً على أن تتم إزالتها قبل غسل الوجه بالماء الفاتر.