ميغان ماركل أيقونة موضة مشاغبة تخترق البروتوكول

نجحت ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري في أن تتحوّل إلى أيقونة #موضة عالمية حتى قبل أن تصبح فرداً من العائلة المالكة البريطانية بزواجها من حفيد الملكة إليزابيت في منتصف شهر أيار/مايو المقبل.

وتتميّز ميغان ماركل العصريّ بأسلوبها العصري وغير المتكلّف في مجال #الأناقة. وقد استطاعت أن تجمع في إطلالاتها بين #الأزياء العصريّة المواكبة للموضة والطابع العملي المريح والأنيق في الوقت نفسه.

تتحدّر ميغان من عائلة أميركية عادية وعصريّة، وقد استطاعت أن تثبت نفسها كممثلة ناجحة قبل أن تخطف قلب الأمير هاري. كلّ ذلك يجعل من التشبّه بها وسيلة سهلة لإضافة بعض السحر إلى حياة أي امرأة عاديّة، مما يفسّر إقبال النساء في العديد من أنحاء العالم على متابعة تفاصيل إطلالاتها.

إن اختيار ميغان ماركل في بعض إطلالاتها لقطع بأسعار مقبولة جداً يجعلها أقرب من الناس. فقد رصدناها في إحدى المناسبات تحمل حقيبة من Everlane بسعر 165 دولارا فقط، وبمناسبة أخرى ترتدي حذاءً عالي الساق من Kanik Sienna بسعر 95 دولارا فقط. ولكن ذلك لا يعني أنها لا تعتمد أيضاً أزياءً باهظة الثمن، فمعطفها الذي ظهرت به في أول زيارة رسميّة لها إلى مقاطعة ويلز البريطانية حمل توقيع دار Stella McCartney وبلغ سعره 2536 دولارا، أما الثوب الذي ظهرت به في الصور الرسميّة لخطوبتها من الأمير هاري فحمل توقيع دار Ralph&Russo وبلغ سعره 102 ألف دولار.

والمعروف عن #ميغان_ماركل أنها مشاغبة في عالم الموضة، فقد قامت من خلال إطلالاتها حتى الآن بكسر العديد من قواعد الموضة التي تعتبر أساسية في قاموس العائلة المالكة البريطانية، تعرّفوا على 5 منها فيما يلي:

• ظهرت ميغان ماركل لدى حضورها برفقة خطيبها لإحدى المباريات الرياضية وهي ترتدي سروالا من الدنيم الممزّق. وهو أمر يحظّره البروتوكول على أفراد العائلة المالكة البريطانية.

• في الإطلالة التي اعتمدتها لدى الإعلان عن خطوبتها، ظهرت ميغان ماركل بمعطف باللون الكريمي ولكنها لم ترتدِ جوارب شفافة من النايلون علماً أن هذا الأمر يندرج ضمن بروتوكول إطلالات نساء العائلة المالكة البريطانية.

• في الصورة الرسميّة لخطوبتها اختارت ميغان ماركل الظهور بثوب تميّز ببعض الشفافية في القسم العلويّ منه حمل توقيع Ralph&Russo، علماً أن الأزياء الشفافة غير مستحبّة في بروتوكول أزياء العائلة المالكة البريطانية.

• ظهرت ميغان ماركل عدة مرات بتسريحة "شينيون" فيها بعض الخصلات المتفلّة مما يضيف لمسة من الحيوية على إطلالتها، علماً أن إتيكيت العائلة المالكة البريطانية تفرض أن يكون الشعر بتسريحة "الشينيون" مصففاً جيداً دون تفلّت أي خصلات منه.

• تهوى ميغان ماركل اعتماد حقائب اليد الكبيرة والمتوسطة الحجم، وتلك التي تعلّق بشكل جانبيّ من الكتف باتجاه الخصر، علماً أن أفراد العائلة المالكة لا يحملون عادةً سوى حقائب "الكلاتش" الصغيرة.

كل ذلك ينبئ بأن إطلالتها في حفل زفافها يوم 19 أيار/مايو المقبل قد لا تكون تقليديّة.