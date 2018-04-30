كريستيان ديور ومتجر جديد في دبي

لم يتوقف السوق الخليجي الواعد على استقطاب دور الأزياء العالمية، إذ تم هذا الأسبوع افتتاح متجر جديد لدار ديور في #دبي_مول، وهو متجر يضم مجموعات نسائية ورجالية إلى جانب المجوهرات والساعات الأنيقة، ويحاكي ذوق امرأة عصرية شابة بديكوراته وأثاثه من تصميم الفرنسي Guillaume Piechaud وطاولة Gerbe من تصميم Maria Pregay . أما أرضية المتجر الشرق أوسطي لدار ديور فكانت خشبية بأسلوب Herringbone-Pattern الذي يعيد إلى الأذهان حب المصمم كريستيان ديور لهذا النوع من التصميم الذي عرف في القرن الثامن عشر.

بهذه المناسبة خصت دار #ديور زبائنها في دول الخليج بإعادة تصميم قطع من مجموعتها الخريفة لعام 2018 كالنظارات الشمسية بإصدار محدود وحقائب J'adore و Dio(R)Evolution وأحذية DiorMotion وخاتم Milieu du Siècle المصقول من الذهب الزهريّ والماس وقميص T-shirt من Dior Homme بتطريزة النحلة الذهبية وحذاء رياضيّ محاك من الجلد بنقشة جلد التمساح وبإصدار محدود من 16 قطعة، بالإضافة إلى الدراجة الهوائيّة BMX Serie 2 التي أصدرت إثر تعاون بين Bogarde و Dior Homme

يذكر أن دور الأزياء العالمية، وخصوصاً الفرنسية منها تعتبر أن ديكور المتجر هو جزء لا يتجزء من الموضة فالتسوق، هو أسلوب عيش يحاكي الموضة بغض النظر عن جنس وعرق من يواكبها.