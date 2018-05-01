لأناقتكَ.. صندل فريد من برلوتي بلمسات شرقية

تشتهر دار بيرلوتي بمهارتها في مجال حرفة صناعة #الأحذية_الراقية وغالباً ما تُقدّم إصدارات تناسب زبائنها في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها صندل جديد مصنوع يدوياً يُطرح حصرياً في أسواق هذه المنطقة.

يجمع تصميم هذا #الصندل بين البراعة الحرفية والأسلوب الراقي، وقد تم إضفاء لمسات شرقية عليه.

ويعكس الصندل محدود الإصدار أسلوب الدار المتميّز، وهو مصنوع من جلد فينيزيا المزيّن بنمط سكريتو الذي تتميز به دار #بيرلوتي للنقش على الجلد.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندل صُمِّم أصلاً باللون البنّي، ويمكن تعديل لونه حسب الطلب باستخدام تقنية الإكساء بالزنجار المميّزة التي تعتمدها دار "بيرلوتي" من أجل تطوير درجة لون تتناسب مع ذوق كلّ فرد.

تمّ تنفيذ هذا الصندل بنعل داخلي من الجلد الناعم وتصميم يعانق شكل القدم، فيمنح إطلالة تجمع بين الراحة والأناقة. وهو سيتوفّر حصرياً في الأسواق طيلة شهر رمضان المبارك بسعر 4950 درهماً إماراتياً.