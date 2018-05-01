10 تسريحات جديدة لضفائرك هذا الموسم

تعود الضفائر على أبواب الصيف كتسريحة مثالية نظراً لطابعها العملي المريح في موسم الحر، وقدرتها على إضفاء لمسات شبابيّة حيويّة ومرحة على الإطلالة. فلا تترددن في اعتمادها شرط تبنّيها بأسلوب متجدد مع التقيّد بالنصائح التالية:



- لصاحبات الشعر الكثيف والطويل، ينصح الخبراء باعتماد تسريحة الأربع ضفائر التي تبدأ من قمة الرأس(كما في الصورة رقم1) فهي مثالية للحصول على تسريحة صيفيّة متجدّدة.

- احرصي على جعل الضفيرة جزءاً من تسريحة الشينيون المرتفع التي تعتمدينها (كما في الصورة رقم2)فيبدو شعركِ كأنه تاجاً يزيّن رأسكِ.

- اعتمدي الضفيرة كأكسسوار يلتفّ حول الرأس (كما في الصورة رقم3) لإطلالة رومنسيّة تفيض أنوثة.

- يمكنكِ تزيين تسريحة ذيل الحصان بضفيرة عامودية تبدأ من أعلى الرأس وتنسدل إلى الخلف (كما في الصورة رقم 4).

- غطّي شعركِ بطبقة من الجل قبل تسريحه إلى الخلف على شكل ضفيرة (كما في الصورة رقم5) للحصول على إطلالة الشعر الرطب.

- لإطلالة مبتكرة وأنيقة على السواء، جرّبي مدّ الفرق الجانبي ليصل إلى الخلف، ثمّ نفّذي ضفيرتين جانبيتين تلتقيان على شكل ذيل حصان عند الجهة الخلفيّة من العنق (كما في الصورة رقم 6).

- تبقى الضفائر الإفريقيّة المفضّلة بالنسبة للعديد منّا، فلا تترددي في اعتمادها لإطلالة صيفيّة مميّزة (كما في الصورة رقم7).

- من قال إن تسريحة الضفائر غير قابلة للتنفيذ على قصة مربّعة قصيرة للحصول على إطلالة متجددة (كما في الصورة رقم8).

- تبقى تسريحة الضفيرة ذات الطابع اليوناني القديم مثاليّة لمناسبات الصيف، خاصة إذا التفّت الضفيرة كقوس حول الرأس (كما في الصورة رقم9).

- لإطلالة ذات طابع غجري، جرّبي ضفيرة السنبلة مع الحفاظ على الشعر متفلّتاً منها وغير منسّق (كما في الصورة رقم 10).