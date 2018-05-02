أناقة رمضانية بتوقيع عماني من "اندماج"

أطلقت دار الأزياء العُمانية #اندماج لصاحبتيها المصممتين الشقيقتين لبنى وناديا زكواني مجموعتهما من #الأزياء الخاصة بشهر رمضان الذي يحلّ علينا قريباً. وقد استلهمت الشقيقتان أفكار المجموعة من العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط سلطنة #عُمان ببلاد الهند عبر ما يسمى "طريق التوابل".

تم التركيز في هذه المجموعة على اللمسات الشرقيّة التي بدت جليّة في تصاميم #الأزياء وتنفيذ التطريز الناعم الذي زيّن قطع هذه المجموعة. وقد طغت الألوان الحيادية بحضورها الهادئ على جميع تصاميم مجموعة "اندماج" الرمضانية التي تم تنفيذها بخامات الحرير والكريب والشيفون. وقد دخلت عليها تطريزات استحضرت جمال الرسومات التي يتم تنفيذها بالحنّة على اليدين عادةً.

وقد حرصت المصممتان على بساطة التصاميم وطابعها العصري رغم اللمسات التقليديّة الشرقيّة التي تزيّنها، مما يجعل منها مناسبة لمختلف الفئات العمرية. وهي تناسب المناسبات الرمضانية من إطارات وسحور من حيث الحشمة والرقي الذي تتحلى به، بالإضافة للمزج بين اللمسات الشرقية والطابع العصري. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة "اندماج" لرمضان 2018 فيما يلي.